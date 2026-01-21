NBA》東契奇轟38分大三元 湖人逆轉金塊收下2連勝

東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館金塊主場，在東契奇（Luka Doncic）攻下38分、13籃板、10助攻大三元領軍之下，克服全場最多16分落後，以115：107逆轉對手，收下2連勝。

湖人的客場8連戰從丹佛展開，金塊上半場繳出54.5%的高命中率，外線20投12中，包括J.穆雷（Jamal Murray）第二節結束的壓哨三分彈，帶著71：57領先進入下半場，J.穆雷攻下全隊最高26分，瓊斯（Spencer Jones）挹注12分，湖人上半場團隊命中率也有50%，但防守不力再度成為落後主因，東契奇14投8中挹注23分，詹姆斯（LeBron James）拿下7分。

易籃後，紫金大軍靠東契奇與詹姆斯單節都有9分進帳，加上金塊陷入得分荒單節打出29：17一波流，在第四節開始前追到86：88，湖人在末節再以一波16：0攻勢，讓領先來到108：96，金塊靠華森（Peyton Watson）與戈登（Aaron Gordon）的三分球好不容易止血，但隨後41歲詹皇暴扣得手，再幫湖人要回氣勢，湖人終場以8分差踢館成功，15天8戰的客場之旅開出紅盤。

東契奇21投12中進帳全場最高38分，另有13籃板、10助攻，本季第5次達成大三元紀錄，詹姆斯15投8中攻下19分，「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）外線6投3中進帳15分。

金塊下半場合計只拿下36分還不及首節的37分，上半場拿下26分的J.穆雷，易籃後只拿下2分，A.戈登（Aaron Gordon）18分、4籃板、5助攻，華森挹注18分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻10分。

