NBA》少了巴特勒首戰！柯瑞場上負25分 勇士遭暴龍痛宰

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了J.巴特勒（Jimmy Butler III）的勇士今天在主場防線潰不成軍，遭對手轟進21顆三分球，最終也以127：145不敵暴龍。

巴特勒前役對陣熱火，造成右膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，如今勇士就必須靠其他人頂替他的位置，此仗就用穆迪擔任先發。不過，勇士上半場防守完全不行，奎克利（Immanuel Quickley）半場就拿18分，巴恩斯（Scottie Barnes）斬獲14分，暴龍半場打完以70：50領先勇士。勇士前兩節表現最好的是柯瑞（Stephen Curry），他拿下16分，但三分球只有6投1中。

勇士在第3節靠著被解凍的庫明加（Jonathan Kuminga）12分、希爾德（Buddy Hield）9分，團隊單節也有44分進帳，但也被暴龍拿下38分，勇士在第4節追分依舊無用，只能黯然在主場兵敗。

勇士此仗先發5人的場上都是負分，柯瑞16投6中拿下16分，場上正負分更是不理想的-25，至於替補的希爾德砍25分、庫明加拿20分，但無助於球隊贏球。

暴龍方面，先發5人得分都達到雙位數，奎克利最猛以13投11中包括7顆三分球，攻下40分，巴恩斯26分、11助攻和7籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）進帳22分，且全隊砍進21顆三分球，命中率超過6成，霸氣踢館成功。

