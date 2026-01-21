自由電子報
NBA》被「冷凍」逾1個月的庫明加拿20分 勇士教頭盛讚他的態度

2026/01/21 15:27

庫明加。（美聯社）庫明加。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由於「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler III）右膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，讓勇士23歲小將庫明加（Jonathan Kuminga）經歷1個月後終於「解凍」。庫明加今天替補出發拿20分，勇士最後在主場以127比145慘敗暴龍。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪說，庫明加表現很棒。

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，是球隊陣中第四高薪的選手。但庫明加本季自去年美國時間12月18日之後，超過逾1個月沒有出賽，勇士也未能談妥關於庫明加的交易案，加上J.巴特勒重傷報銷，讓庫明加終於有上場機會。

此戰庫明加上場21分鐘，全場10投7中，外加8罰5中，拿到勇士全隊次高的20分，外帶5籃板、2助攻、1次抄截，全場正負值為「+3」。

柯爾賽後表示，庫明加一上場就來帶很棒的能量，積極攻擊籃框、也投進一些球，「我認為JK（指庫明加）表現很好，這是一個很棒的訊號。隨著Jimmy缺陣，顯然我們陣容在這個位置上出現空缺，JK將再次成為這裡的關鍵戰力。我對他隨時做好準備的方式感到滿意。」

