澳網》謝淑薇女雙直落2開胡 朝連續3年決賽目標邁進

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽女雙首輪，謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）旗開得勝，7：5、6：2擊退美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），第3種子「台拉聯軍」晉級32強。

「百搭天后」謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，布里斯本強勢奪冠贏得好彩頭，不過「O妹」元月13日在阿德雷得女單受傷，導致「台拉聯軍」女雙8強退賽，也終止開季5連勝。所幸「O妹」休息調整後澳網再出發未受影響，昨日女單順利開胡，今與小薇女雙上陣也延續手感和狀態，兩人開賽第3局率先破發，盤中擋住柯拉芙琪珂／蓋德茨基反撲，第11局再破先馳得盤。

次盤小薇與「O妹」乘勝追擊，第1局拉鋸突破取得領先，第7局再破形成5：2聽牌，僅花1小時24分鐘，墨爾本公園直落2開出紅盤，次輪將與塞爾維亞達尼洛維琪（Olga Danilovic）／俄國轉籍奧地利的波塔波娃（Anastasia Potapova）爭取16強門票。謝淑薇已經連續兩年晉級澳網決賽，2024年和比利時好友梅騰絲（Elise Mertens）首度封后，去年則與奧絲塔朋科屈居亞軍。

