前MVP魏少率國王力拚止敗、澳網第5天 今日賽事預告與轉播

魏斯布魯克。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，分別為溜馬對決塞爾提克，以及暴龍對決國王。37歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季底薪加盟國王，打出一哥等級表現，目前不但是球隊助攻、籃板、三分進球「3冠王」，目前三分命中率35.6%還是生涯新高，究竟魏少能否再化身「射手龜」率隊止敗，為主場7連戰畫下完美句點？記得鎖定轉播！

另外，新年第一個大滿貫、澳洲網球公開賽進入第5天的賽程，還有印尼羽球大師賽16強賽事，球迷記得要持續鎖定。

澳洲網球公開賽

08：00 第5日（上）

16：00 第5日（下）

轉播：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動一台、MOMOTV

NBA

08：30 溜馬VS塞爾提克

11：00 暴龍VS國王

轉播：緯來體育

印尼羽球大師賽

10：00 16強（上）

14：00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

UBL大專棒球聯賽4強賽

13：00 國立體大VS臺灣體大

17：00 臺東大學VS臺北市大

轉播：MOMOTV

ISU四大洲花式滑冰錦標賽

12：50 女子短曲

16：30 冰舞短曲

19：15 開幕典禮

20：00 雙人短曲

轉播：愛爾達體育4台

