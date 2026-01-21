自由電子報
體育 棒球 日職

經典賽》日本隊第3號捕手選誰？兩日職名將有不同想法

2026/01/21 15:50

坂本誠志郎（右）。（資料照，美聯社）坂本誠志郎（右）。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前旅美日本名將上原浩治，再自己的youtube節目上公開了他與前中日監督谷繁元信、與前西武和中日名將和田一浩的對談。對於本屆經典賽，日本隊的第3號捕手人選，谷繁元信和和田一浩兩位名將有不同想法。

谷繁元信認為，來自阪神的坂本誠志郎能夠扛下主戰捕手，若搭配洋聯的投手，歐力士隊若月健矢能夠勝任。考慮到有上屆經典賽經驗，養樂多隊35歲資深捕手中村悠平，可擔任替補。谷繁說：「捕手能打當然更好，但打擊就交給其他8個人就好。」主張以守備為重來應戰。

和田一浩則有不同想法，他提到廣島隊坂倉將吾這位人選，說：「例如在球隊落後時，可以先讓他上場代打，之後直接接手蹲捕。考慮到二游（防線）或其他位置的打擊火力，如果連捕手這環也不夠強，比賽可能會打得很辛苦。雖然前段棒次有很多強打者，但後段棒次會顯得較單薄，所以我覺得，應該要保留一位『進攻型捕手』在陣中。」

日本隊總教練井端弘和已於16日公布了11名新增入選名單，其中捕手包含坂本與若月2人，井端曾表示「還會再補進一人」，預計將以3名捕手的陣型迎接大賽。

若月健矢（左）。（資料照，記者陳志曲攝）若月健矢（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

中村悠平。（資料照，記者陳志曲攝）中村悠平。（資料照，記者陳志曲攝）

坂倉將吾。（資料照，法新社）坂倉將吾。（資料照，法新社）

