體育 棒球 MLB

MLB》FA最後大咖打者貝林傑即將「開獎」！美媒爆料洋基最大競爭者

2026/01/21 17:12

貝林傑。（資料照，法新社）貝林傑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在塔克（Kyle Tucker）投奔衛冕軍道奇後，自由市場上剩下最後一位大咖打者貝林傑（Cody Bellinger），根據美媒爆料，這位前國聯MVP的爭奪戰正在迅速升溫，預計近期就會做出抉擇。

《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）近日在節目《Foul Territory》上表示，他預期貝林傑將會在一週內做出決定；另外他也推測，2支在塔克爭奪戰中失利的球隊，大都會與藍鳥，都是挑戰洋基爭奪貝林傑的最主要競爭者；《紐約郵報》、《MLB Network》資深記者海曼（Jon Heyman）則透露，貝林傑正在評估來自洋基、大都會以及另外2支球隊的興趣。

先前《The Athletic》洋基記者庫提（Brendan Kuty）曾報導，洋基已向貝林傑提出一份5年總值最高1.6億美元、且附帶2個逃脫條款的合約，然而貝林傑陣營希望能獲得一份7年合約，年限成為談判主要癥結點。

目前尚不清楚大都會或藍鳥是否願意在合約條件上超越洋基的報價，大都會此休季偏好短期合約，如他們與小畢歇特（Bo Bichette）簽下的3年1.26億美元合約；而藍鳥則較願意提供長約，他們在去年11月與席斯（Dylan Cease）簽下7年2.1億美元合約，據傳也向塔克提出10年合約報價。

