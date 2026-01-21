運彩》網球年銷售破百億元！台灣運彩業績逆勢爆衝史上新高

〔記者梁偉銘／台北報導〕雖然去年沒有亞、奧運等大型國際賽事，台灣運動彩券年度銷售額照樣逆勢爆衝，來到史上新高710億元，總經理林博泰表示，其中網球就狂賣104億元，已跟上棒、籃、足球，並列「百億4球」，今年迎來國際運動大年，靠著世界棒球經典賽（WBC）、世界盃男足賽及名古屋亞運接連帶動人氣，相信業績可望更上層樓再破新高。

台灣運彩公司今於台北舉辦績優經銷商表揚大會，林博泰坦言，2024年受惠於巴黎奧運、歐國盃及棒球12強等 「熱銷盛事」，隔年沒有重量級大賽加持，還想達到雙位數成長，確實極具挑戰性，所幸運彩團隊「主動出擊」策略奏捷，針對經常性賽事大幅加開最受彩迷歡迎的「場中投注」投注標的，加上網球意外賣破百億成為大黑馬，才能完成艱鉅任務，「感謝所有經銷商夥伴努力，我們不但成功填補營收缺口，順利達標甚至帶動雙位數成長，年度銷售額成長10.4%，同時挹注國家運動發展基金近77億元。」

請繼續往下閱讀...

林博泰進一步指出，運彩分析鎖定下午至晚間的冷門時段，除了網球傳統四大滿貫，更引入ATP、WTA挑戰賽等不同級別賽事，「很高興策略奏效，讓網球異軍突起，繼棒、籃、足球之後，成為第4個銷售破百億的熱門投注，全年銷售額逼近104億元，成為推升業績的重要動力。」展望2026年，林博泰信心滿滿地喊出「挑戰850億」目標，希望藉著棒球經典賽、北美世界盃與亞運等重頭戲，再創銷售高峰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法