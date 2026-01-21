自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》另類「三方交易案」來到道奇卻遭DFA！31歲大齡菜鳥動向曝光

2026/01/21 17:36

費茲傑爾。（資料照）費茲傑爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動紀錄，衛冕軍道奇將31歲內野手費茲傑爾（Ryan Fitzgerald）下放3A。

費茲傑爾上季在雙城迎來大聯盟初登場，出賽24場繳出.196/.302/.457的打擊三圍，攻擊指數0.758，敲出4轟、9分打點，OPS+106；防守方面，費茲傑爾在內野4個位置都曾亮相。然而季後雙城因向馬林魚交易來瓦格曼（Eric Wagaman），因此將費茲傑爾DFA（指定讓渡），之後被道奇吸收。

有趣的是，瓦格曼因馬林魚從道奇交易來前美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）後遭DFA，而魯伊茲、瓦格曼與費茲傑爾3人休季分別從道奇轉往馬林魚、從馬林魚轉往雙城、從雙城轉往道奇，形成另類「三方交易案」。不過道奇日前為了清出40人名單給伊巴涅茲（Andy Ibáñez），又將費茲傑爾DFA。

如今道奇選擇將費茲傑爾下放3A，《MLBTR》分析，道奇很有可能會邀請費茲傑爾以非名單球員身份參加大聯盟春訓，儘管他不太可能爭取到開季名單一席之地，但可以在高階小聯盟提供內野多個守位的深度。費茲傑爾能勝任所有內野守位，也曾有3個外野位置的出賽經驗，但過去2個賽季他都是以全職內野出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中