MLB》另類「三方交易案」來到道奇卻遭DFA！31歲大齡菜鳥動向曝光

費茲傑爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動紀錄，衛冕軍道奇將31歲內野手費茲傑爾（Ryan Fitzgerald）下放3A。

費茲傑爾上季在雙城迎來大聯盟初登場，出賽24場繳出.196/.302/.457的打擊三圍，攻擊指數0.758，敲出4轟、9分打點，OPS+106；防守方面，費茲傑爾在內野4個位置都曾亮相。然而季後雙城因向馬林魚交易來瓦格曼（Eric Wagaman），因此將費茲傑爾DFA（指定讓渡），之後被道奇吸收。

有趣的是，瓦格曼因馬林魚從道奇交易來前美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）後遭DFA，而魯伊茲、瓦格曼與費茲傑爾3人休季分別從道奇轉往馬林魚、從馬林魚轉往雙城、從雙城轉往道奇，形成另類「三方交易案」。不過道奇日前為了清出40人名單給伊巴涅茲（Andy Ibáñez），又將費茲傑爾DFA。

如今道奇選擇將費茲傑爾下放3A，《MLBTR》分析，道奇很有可能會邀請費茲傑爾以非名單球員身份參加大聯盟春訓，儘管他不太可能爭取到開季名單一席之地，但可以在高階小聯盟提供內野多個守位的深度。費茲傑爾能勝任所有內野守位，也曾有3個外野位置的出賽經驗，但過去2個賽季他都是以全職內野出賽。

