冬奧》38年來最多人！米蘭冬奧2月6日登場 台灣隊名單出爐

冬季奧運名單出爐，運動部競技運動司謝富秀司長（左起）、國家奧林匹克委員會林廷芳總領隊、洪志昌次長、中華民國雪車協會宋守智秘書長、中華民國滑冰協會國際組楊斯涵組長、張珮筠科長。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕米蘭－柯蒂納戴比索冬季奧運將在2月6日點燃戰火，台灣代表團今公布名單，一共有9席參賽資格，寫下台灣38年來以來最多人紀錄。

本屆冬奧一共有116個競賽項目，我國參賽5種競賽項目，共10位選手、取得9席參賽資格，包括花式滑冰李宇翔、大道競速滑冰陳映竹、阿爾卑斯式滑雪李玟儀、張天將、越野滑雪余睿、李杰翰、雪車林欣蓉、雙人雪車梁宥婕、林頌恩，空架雪車彭林煒，是自1988年卡加利冬奧後參賽人數最多的一屆。

除10位選手外，本次代表團還有8位教練，19名團本部職員，共37人，後勤團隊規劃隨隊醫師1人、運動傷害防護員2人、物理治療師2人以及裝備整理師3人，盼讓選手無後顧之憂、全力拚戰。

此次賽事分為4個賽區，總領隊林廷芳表示，為讓選手減少奔波，這次開幕式選手將不會在同一個場地進場，會依照比賽地點，分為4個地區開幕。

運動部表示，米蘭冬奧不僅是競技較量，更是精神與意志的展現，尤其冬季奧運對台灣而言並非容易之路，冬季運動資源有限，但我國選手以高度自我要求與長期刻苦訓練，憑藉實力站上冬奧舞臺，令人驕傲。

