MLB》前洋基126轟兩屆打擊王還有人要嗎？美媒爆曾有隊想簽卻反悔

拉梅修。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年7月將2屆打擊王拉梅修（DJ LeMahieu）指定讓渡（DFA）並釋出，至今他尚未找到新東家，職棒生涯岌岌可危。然而根據紐媒爆料，曾經有球隊向他遞出橄欖枝，但最後無疾而終。

拉梅修於2021年與洋基簽下6年9000萬美元合約，但隨著傷勢表現逐年下滑，去年季初又遭遇左小腿拉傷，在條紋軍僅出賽45場，打擊三圍.266/.338/.336，包含3支二壘安打、2轟與12分打點，wRC+95；拉梅修生涯在洋基718場比賽中，打擊三圍.278/.351/.412，累積77轟、314分打點。

請繼續往下閱讀...

根據《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，拉梅修在被洋基釋出之後，據傳他曾與某支球隊達成加盟協議，但基於某些原因，最終該球隊放棄與拉梅修簽約。

現年37歲的拉梅修，15年大聯盟生涯效力過小熊、洛磯與洋基，出賽1673場，打擊三圍.289/.350/.409、攻擊指數0.759，累積1772安、126轟、663分打點，曾入選3屆全明星賽，拿下2屆打擊王、2座銀棒獎與4座金手套獎。然而拉梅修至今仍乏人問津，職棒生涯恐怕將就此告一段落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法