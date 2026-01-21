自由電子報
飛靶亞錦賽》44歲林怡君攜手陳貴鵬 奪不定向飛靶混團銅牌

2026/01/21 21:34

林怡君。（資料照，記者塗建榮攝）林怡君。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕44歲台灣射擊名將林怡君，今攜手陳貴鵬於亞洲飛靶射擊錦標賽，奪不定向飛靶混合團體銅牌，代表她改姿勢後有好的開始。

林怡君是國內射擊名將，參加過7屆亞運、5屆奧運，如今依然持續奮戰，林怡君昨和劉宛渝、葉美萱攜手拿下女團銀牌。

林怡君今天和陳貴鵬攜手再戰混團賽事，兩人在3回合的資格賽合力射出131分，以第1名之姿晉級決賽。陳貴鵬／林怡君在淘汰制的決賽，最終以19分拿下銅牌，銀牌為科威特組合、金牌則是地主卡達隊拿下。

由於巴黎奧運後腳出現傷勢，林怡君需要改動作，這次亞錦賽也拿下1銀、1銅。她表示，這是今年首場比賽，就當作一個試驗，畢竟現在換新姿勢，一切都還在適應中，但這是不得不的改變，至少在女團、混團都有拿到獎牌，算是有個好的開始。

44歲台灣射擊名將林怡君，今攜手陳貴鵬於亞洲飛靶射擊錦標賽，奪不定向飛靶混合團體銅牌。（林怡君提供）44歲台灣射擊名將林怡君，今攜手陳貴鵬於亞洲飛靶射擊錦標賽，奪不定向飛靶混合團體銅牌。（林怡君提供）

44歲台灣射擊名將林怡君，今攜手陳貴鵬於亞洲飛靶射擊錦標賽，奪不定向飛靶混合團體銅牌。（協會提供）44歲台灣射擊名將林怡君，今攜手陳貴鵬於亞洲飛靶射擊錦標賽，奪不定向飛靶混合團體銅牌。（協會提供）

