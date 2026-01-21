自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》謝淑薇混雙再搭傑林斯基 台波聯軍力拚大滿貫第3冠

2026/01/21 22:02

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽32席混雙籤表出爐，謝淑薇成為唯一出賽台將，並再度與波蘭男子好手傑林斯基（Jan Zielinski）組軍，首輪遭遇俄國克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／美國哈里森（Christian Harrison），「台波聯軍」即將展開尋求大滿貫混雙第3冠之旅。

「台灣一姊」謝淑薇近年在澳網硬地賽場表現出色，尤其2024年連戰皆捷，不但女雙首度封后，更攜手傑林斯基打下混雙金盃，締造墨爾本公園雙冠傳奇紀錄；同年溫布頓錦標賽「台波聯軍」又在草地再添混雙冠軍。本屆小薇同樣南半球雙線出擊，女雙已和拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）開胡安抵32強，混雙可望發揮「百搭天后」 豐富經驗，乘勝追擊爭取佳績，同時一掃去年爆冷次輪止步的悶氣。

此外，3名台將週四雙打輪番上陣，女雙14種子詹皓晴／中國蔣欣玗遭遇烏茲別克拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）／俄國布林可娃（Anna Blinkova）；吳芳嫺／日本穗積繪莉挑戰俄國11種子克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／潘諾娃（Alexandra Panova）。男雙方面，何承叡／德國耶本斯（Hendrik Jebens）強碰義大利第7種子博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中