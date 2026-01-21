澳網》謝淑薇混雙再搭傑林斯基 台波聯軍力拚大滿貫第3冠

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽32席混雙籤表出爐，謝淑薇成為唯一出賽台將，並再度與波蘭男子好手傑林斯基（Jan Zielinski）組軍，首輪遭遇俄國克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／美國哈里森（Christian Harrison），「台波聯軍」即將展開尋求大滿貫混雙第3冠之旅。

「台灣一姊」謝淑薇近年在澳網硬地賽場表現出色，尤其2024年連戰皆捷，不但女雙首度封后，更攜手傑林斯基打下混雙金盃，締造墨爾本公園雙冠傳奇紀錄；同年溫布頓錦標賽「台波聯軍」又在草地再添混雙冠軍。本屆小薇同樣南半球雙線出擊，女雙已和拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）開胡安抵32強，混雙可望發揮「百搭天后」 豐富經驗，乘勝追擊爭取佳績，同時一掃去年爆冷次輪止步的悶氣。

此外，3名台將週四雙打輪番上陣，女雙14種子詹皓晴／中國蔣欣玗遭遇烏茲別克拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）／俄國布林可娃（Anna Blinkova）；吳芳嫺／日本穗積繪莉挑戰俄國11種子克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／潘諾娃（Alexandra Panova）。男雙方面，何承叡／德國耶本斯（Hendrik Jebens）強碰義大利第7種子博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

