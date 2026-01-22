自由電子報
MLB》上次在大聯盟投球已是500天前！前道奇、洋基右投找到新東家

2026/01/22 06:50

畢克佛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據底特律媒體報導，30歲右投畢克佛（Phil Bickford）以小聯盟合約加盟老虎，並附帶非名單大聯盟春訓邀請，如果畢克佛進入大聯盟名單，將獲得130萬美元薪水。

畢克佛在2020年於釀酒人登上大聯盟，但只投1局，隔年在釀酒人同樣投1局便遭到DFA（指定讓渡），之後他被道奇撿走投了56場，50.1局投球中繳出防禦率2.50、FIP（獨立防禦率）3.57、ERA+169的優異成績單。

不過畢克佛之後未能複製如此出色的表現，儘管仍是道奇牛棚工作馬，但成績不如以往，也在2023年8月透過現金交易轉戰大都會。2024年畢克佛打贏薪資仲裁獲得90萬美元薪水，卻馬上被大都會釋出，之後他與洋基簽約，整季投8.1局防禦率8.64，這也是他上一次在大聯盟亮相的球季，最後一次登板是在美國時間2024年9月4日。

去年畢克佛分別以小聯盟合約加盟小熊、費城人，但都沒能上到大聯盟，在3A合計出賽39場投46局，防禦率3.52。畢克佛大聯盟生涯出賽187場，投189局累積11勝8敗21中繼2救援，防禦率4.62。如今畢克佛以小聯盟約加盟老虎，預計將持續在3A作為牛棚深度選項，也將與台灣新星李灝宇當隊友。

畢克佛。（資料照，法新社）畢克佛。（資料照，法新社）

畢克佛。（資料照，美聯社）畢克佛。（資料照，美聯社）

