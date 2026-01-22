自由電子報
籃球》UBA潛力好手先到SBL磨練？桑茂森認為應開放：球員需要銜接期

2026/01/22 06:58

桑茂森。（資料照，記者王藝菘攝）桑茂森。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕不少UBA球員登上職業舞台只能坐板凳，引發UBA強度不足、該先到SBL磨練的討論，國立體大總教練桑茂森指出，球員需要銜接期，SBL應該開放部分UBA球員向上挑戰。

過去UBA因允許SBL球員兩邊參賽導致戰力不均、精彩度不足等問題，2011年正式切割，不過在職籃興起後，SBL已非國內籃球最高殿堂，也因此出現SBL、UBA是否該重新接軌的討論。

國體隊長胡晉豪今年有望投入選秀，也是備受期待的年輕長人，桑茂森提到，胡晉豪在UBA層級可以透過與外籍生對抗來學習，但每年碰到的次數不多，「如果真的要培訓的話，可能要藉由賽季以外的時間，看有沒有企業願意在這兩三個月的時間來培養，其實不只是長人，每個位置的好手都是，不然現在選秀報名6、70人，只選5個，我不認為這些企業不想培養第二梯隊或者農場，就是看誰願意去規劃，讓他們在另外一個圈子去滾，這樣的養成過程他們也會被競爭，不然他們一直被期待，但沒有被教導，我覺得就比較可惜。」

桑茂森同樣樂見UBA球員挑戰SBL，「畢竟這種人不多，可以兩邊打就是他的本事，他必須要這樣養成，上面有競爭、下面有競爭，現在已經有年齡規範，其實不用切得那麼細，應該要給這些UBA球員一些挑戰，不然UBA每年就是這幾場比賽，一下子有（比賽）一下子沒有，一直重複要求選手他也很累，不如讓他直接上去挑戰。」

