籃球》SBL與UBA重新接軌是走回頭路 劉孟竹認為球員個人能力更重要

2026/01/22 06:58

台灣啤酒總教練劉孟竹。（資料照，記者陳志曲攝）台灣啤酒總教練劉孟竹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕不少UBA球員登上職業舞台出現撞牆期、適應不良的問題，引發UBA強度不足、該先到SBL磨練等聲浪，身兼SBL台啤與UBA健行科大兩隊總教練的劉孟竹認為，球員到職業舞台水土不服與UBA強度並無太大關係，更重要的還是球員個人的能力。

健行科大近年培養出不少職籃好手，TPBL新竹攻城獅狀元劉丞勳菜鳥年獲得總教練威森重用，有望成為學長谷毛唯嘉、高錦瑋後，健行出品的第三位新人王，劉孟竹表示，UBA各校近幾年在訓練強度都在進步，「能不能銜接到職業，我覺得因人而異，這是球員個人的問題。」

劉孟竹指出，過去未分割時期，SBL球員不會參與UBA球隊訓練，只打UBA的球員則是訓練了但上不了場，但切割之後，UBA在競爭性與精彩度都提升不少，重新接軌是走回頭路。

劉孟竹點出實際面問題，認為若開放UBA球員挑戰SBL，對球員本身以及兩支球隊都會帶來一定影響，「兩邊都打，到底哪一個是他的主戰場？不要兩邊都亂了套。」

劉孟竹指出，或許兩個聯盟與SBL可以在暑假透過交流賽允許UBA球員短暫入隊測試，但SBL正式比賽不適合開放UBA球員，至於職籃興起後SBL的定位，劉孟竹表示，還是必須依球員狀況而定，可能成為年輕球員磨練的舞台，但如台啤范士恩、台銀張家禾等好手，亦曾吸引職業隊目光，不過選擇留在發展更穩定的SBL賽場。

劉孟竹認為，重要的應該是現今UBA球員畢業後在職籃與SBL之間的選擇，他以在TPBL選秀落選加入台啤的王鈞聖為例，「他雖然在職業落選，開季到現在表現得不錯，有得到他的舞台，也一直在進步。」

