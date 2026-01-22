MLB》洋基51億簽回貝林傑！ 合約做出2大讓步但堅守1底線

貝林傑回歸洋基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕延宕許久的前MVP貝林傑（Cody Bellinger）簽約終於塵埃落定，洋基以5年1.625億美元（約新台幣51億）合約將他給簽回。

大聯盟報導指出，洋基給貝林傑的合約將有2000萬美元的簽約獎金，以及完整的不可交易條款，此外，合約中還附帶2個選擇權，分別是2027年與2028年賽季，代表貝林傑至少能待在洋基2個賽季，合約當中並沒有延遲條款。

現年30歲的貝林傑過往曾在道奇拿過MVP，但在陷入低潮後遭道奇釋出，轉戰小熊後拿下東山再起獎，隨後被交易到洋基，上個賽季他繳出.272/.334/.480的打擊三圍，敲出25支二壘安打、29轟、98分打點，還有13次盜壘成功。

據傳洋基至少提出2份報價給貝林傑，最終合約在跳脫條款與獎金方面做出了讓步，但5年是球隊堅守的底線，先前貝林傑方曾傳出他尋求一張7年長約。

貝林傑回歸後，大聯盟官網猜測，洋基有可能會考慮交易陣中兩位年輕外野手，包含「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）或者農場新秀瓊斯（Spencer Jones），2人原本有機會爭奪球隊先發左外野的位置。

