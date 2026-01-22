自由電子報
MLB》重建紅雀迎回10屆明星捕手莫里納！ 全新職務出爐

2026/01/22 07:45

莫里納。（資料照）莫里納。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina）在今天傳出將鳳還巢的消息，他被母隊紅雀聘請為棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）的特別助理，主要職責是幫助捕手的訓練以及規畫比賽策略。

布魯姆在聲明說歡迎這位老將歸來：「我們很高興能歡迎Yadi回到紅雀隊這個大家庭，Yadi將為我們的捕手計畫提供建議，協助教練團擬定接球與賽事策略，並以他獨特的視角，為我和辦公室高層提供寶貴的觀點。」

現年43歲的莫里納，在2004年到2022年都效力紅雀，生涯入選過10次全明星、9屆金手套、4座白金手套、1座銀棒獎，更隨隊奪下2次世界大賽冠軍，是聖路易球迷家喻戶曉的球星，即使在打擊不振的情況下，莫里納也可以用他的防守與領導力為勝利做出貢獻。

憑藉著卓越的領導素質，莫里納一直被視為未來的教練或總教練人選。根據記者古爾德（Derrick Goold）報導指出，家庭事務是目前阻礙他接下全職工作的唯一主因。

紅雀隊新賽季處於重建階段，球隊將致力培養年輕球員，包括赫雷拉（Iván Herrera）、帕赫斯（Pedro Pagés）等捕手新秀，莫里納預計將與這些年輕球員密切合作，讓他們學習並吸收他身為頂尖捕手的寶貴經驗。

