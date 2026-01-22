自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇75.8億最強拼圖塔克正式加盟！ 羅伯斯盛讚：五拍子球員

2026/01/22 08:03

塔克。（路透）塔克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇隊休賽季的補強不多但每次出手都致命，今天他們正式迎來用4年2.4億美元（約新台幣75.8億）重金簽下的自由市場最大咖打者塔克（Kyle Tucker），強勢挑戰三連霸王朝。

道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）直言：「沒人比塔克更能夠提升我們2026年奪冠的機率。」隨後佛里德曼也坦言，就陣容上的變動來說，道奇已經補強的差不多了。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天提及塔克加盟後外野防區的規劃，他表示塔克可能會被排在前三棒擔任右外野手，赫南德茲（Teoscar Hernandez）則會被移防到左外野。代表新賽季道奇打線可能是大谷翔平（DH）、貝茲（Mookie Betts，SS）、塔克（RF）、史密斯（Will Smith，C）、佛里曼（Freddie Freeman，1B）、赫南德茲（LF）、馬恩西（Max Muncy，3B）、帕赫斯（Andy Pages，CF）與艾德曼（Tommy Edman，2B）。

4屆明星好手塔克表示：「我很興奮能成為這支球隊的一員...很顯然，我認為為一支像道奇這樣的常勝軍效力，會有很多樂趣。」羅伯斯則盛讚塔克：「我認為他還有再拿一座金手套的實力。他是名五拍子球員...我認為Kyle的心態與我們的隊伍完全一致。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中