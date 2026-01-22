MLB》道奇75.8億最強拼圖塔克正式加盟！ 羅伯斯盛讚：五拍子球員

塔克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇隊休賽季的補強不多但每次出手都致命，今天他們正式迎來用4年2.4億美元（約新台幣75.8億）重金簽下的自由市場最大咖打者塔克（Kyle Tucker），強勢挑戰三連霸王朝。

道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）直言：「沒人比塔克更能夠提升我們2026年奪冠的機率。」隨後佛里德曼也坦言，就陣容上的變動來說，道奇已經補強的差不多了。

請繼續往下閱讀...

總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天提及塔克加盟後外野防區的規劃，他表示塔克可能會被排在前三棒擔任右外野手，赫南德茲（Teoscar Hernandez）則會被移防到左外野。代表新賽季道奇打線可能是大谷翔平（DH）、貝茲（Mookie Betts，SS）、塔克（RF）、史密斯（Will Smith，C）、佛里曼（Freddie Freeman，1B）、赫南德茲（LF）、馬恩西（Max Muncy，3B）、帕赫斯（Andy Pages，CF）與艾德曼（Tommy Edman，2B）。

4屆明星好手塔克表示：「我很興奮能成為這支球隊的一員...很顯然，我認為為一支像道奇這樣的常勝軍效力，會有很多樂趣。」羅伯斯則盛讚塔克：「我認為他還有再拿一座金手套的實力。他是名五拍子球員...我認為Kyle的心態與我們的隊伍完全一致。」

