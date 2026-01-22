NBA》不會交易士官長！ 勇士總管談庫明加「賣我」：也要市場有需求...

勇士總管小鄧利維。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）日前右膝前十字韌帶撕裂導致整季報銷，今天勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）受訪直言，他並不會因此交易掉他。

根據《ESPN》報導，小鄧利維受訪直言，他沒有交易掉巴特勒的打算：「我會說我的期待是他能夠在明年，跟剛加盟勇士時一樣，為球隊注入強心針。」本賽季巴特勒的薪水為5410萬美元，下季則是5680萬美元。

巴特勒的受傷，讓原本被教練柯爾（Steve Kerr）冷凍無法上場的庫明加（Jonathan Kuminga）因此得到機會，昨日他替補出賽在21分鐘拿下20分，柯爾也表示，因為巴特勒缺陣，庫明加將會再次扮演重要的角色。

由於先前庫明加高喊「賣我」，各界都預期勇士會在今年的交易大限前把他給出清，但巴特勒的受傷改變一切。小鄧利維指出，他確實知道庫明加的「賣我」要求，但他冷酷地說道：「當你提出賣我要求的時後，也得要市場上有需求才可以被交易。」

目前勇士預期仍在尋求交易庫明加，但球隊對於是否梭哈的門檻設定得很高，小鄧利維表示：「如果真的有很好的球員出現，我們會準備好動用軍火庫中所有的資產。」

