MLB》小畢歇特39.8億轉戰大都會！「守游擊的自尊在世界大賽拋棄了」

〔體育中心／綜合報導〕在世界大賽不敵道奇後，小畢歇特（Bo Bichette）選擇離開效力長達10年的藍鳥，以3年1.26億美元（約新台幣39.8億）短約轉戰國聯大都會，他的守備位置也將從熟悉的游擊，轉往從未鎮守過的三壘防區。

小畢歇特在2016年被藍鳥選中時就是以游擊手身分入選，在進入職業後他也只守過二、游防區，就連小聯盟都不曾有三壘守備經驗。

今天在加盟記者會上，小畢歇特透露自己曾聯繫前隊友、5屆金手套三壘手查普曼（Matt Chapman），尋求鎮守三壘防區的意見，還開玩笑說，他要去找自己父親畢歇特（Dante Bichette）過往鎮守三壘的畫面。

小畢歇特坦言：「我認為我所有鎮守游擊的自尊心，都在世界大賽結束後被丟到九霄雲外了。我只想要贏球。」小畢歇特在季後賽因為膝蓋傷勢缺席前三輪，直到世界大賽對道奇回歸，但他也改守到二壘來減輕他膝蓋的傷痛，儘管血戰到第7場，但球隊依舊無法順利捧盃。

「我的首要任務就是贏球」，因此當大都會來電時，小畢歇特對改守三壘沒有半點猶豫，儘管上個賽季小畢歇特在游擊防區的守備數據差勁，但大都會相信，改守三壘會對他的守備有所幫助。

小畢歇特的3年約中，前2年都有跳脫，代表他最短只會在大蘋果待1年，但他表示，自己在這過得很自在：「我不認為有任何事能讓你完全準備好應對紐約...這裡的球迷會嚴格監督你，我認為對一個想追求卓越的球員來說，這絕對是正面的動力。」

大都會總裁史登斯（David Stearns）表示，「本賽季會有一大部分的時間，我們內野會同時上場4名游擊手，這是一個相當獨特的優勢。」史登斯指的便是小畢歇特、波蘭柯（Jorge Polanco）、希米恩（Marcus Semien）與林多（Francisco Lindor）。

