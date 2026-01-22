棒球》前兄弟打教莎菈正式轉戰女子職棒！ 中職來自台灣沒被搞錯

莎菈。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾於中華職棒中信兄弟隊擔任打擊教練的莎菈（Sarah Edwards）近日重返球員身分，透過選秀加入美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊，今天球隊也在社群平台正式宣布簽下莎菈。

值得一提的是，洛杉磯隊的介紹詞中，特別強調她曾在台灣CPBL（Chinese Professional Baseball League）執教的豐富歷練，而過去中職英文名稱常被國際誤認為中國聯賽，但WPBL這次精準標註莎菈在台灣的教練資歷，顯示出對其國際背景的專業與尊重。

現年29歲的莎菈出身紐約，去年11月在WPBL選秀會第三輪被洛杉磯選中，從教練席重回打擊區，球團形容他是一位具備深厚國際經驗的棒球人，不僅曾在歐洲與紐西蘭職業體系效力，更是大聯盟費城人隊史首位女性教練，並曾代表美國隊出戰世界盃。

莎菈也透過影片向球迷發聲，除了感謝聯盟讓女性職業棒球賽事夢想成真，更表示非常期待能與世界級的好手同場競爭。宣告已做好全面準備。根據官方資料，身為左投且打擊左右開弓的莎菈，擁有優異的長打能力與一壘守備穩定度，被預期將在洛杉磯隊打線中扮演不可或缺的中心打者角色。

WPBL首個賽季預計於今年8月點燃戰火，由洛杉磯、紐約、波士頓與舊金山四支創始球隊進行為期兩個月的賽事，所有比賽將在伊利諾州具百年歷史的羅賓羅伯茲球場舉行。

