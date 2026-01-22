MLB》DFA鄭宗哲補強牛棚還不夠 大都會總裁：想再找一位先發

大都會總裁史登斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會球團今日舉行小畢歇特（Bo Bichette）的加盟記者會，而在記者會結束後沒多久，就傳出補強投手的消息，總裁史登斯（David Stearns）今日再度強調，希望在開季前能再補一位先發。

根據《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）以及《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）的消息指出，大都會以1年175萬美元的合約延攬將滿39歲的後援投手賈西亞（Luis García），加上激勵獎金的話總值可達300萬美金，而為了騰出40人名單空間，球團選擇將台灣好手鄭宗哲給指定讓渡（DFA）。

近期大都會除了小畢歇特以外，昨天還與白襪達成交易找來羅伯特（Luis Robert Jr.）補強外野，今天則是延攬賈西亞加深牛棚深度，不過史登斯表示，他仍希望在開季前能再多找一位先發投手，「這依舊是我的首選，雖然並不代表我們一定會這麼做，但這仍然是我最希望的選擇。」

去年大都會輪值只吃下796局，排名全大聯盟倒數第4，迫使牛棚得承受非常大的壓力，目前陣中輪值的選擇除了有大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）之外，還有皮特森（David Peterson）、霍姆斯（Clay Holmes）、馬奈亞（Sean Manaea）、千賀滉大、唐（Jonah Tong）、斯普羅特（Brandon Sproat）以及克里斯威爾（Cooper Criswell）。

此外，大都會也正在對投身自由市場的瓦德茲（Framber Valdez）以及釀酒人王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）虎視眈眈，前者正在尋求一紙長期合約，後者則是得透過交易延攬，今年季後才會獲得自由球員資格。

