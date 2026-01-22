自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

台中200棒球小將看台灣隊「冠軍之路」見證「台灣尚勇」榮光

2026/01/22 09:32

江肇國邀200棒球小將看台灣隊「冠軍之路」。（圖：江肇國提供）江肇國邀200棒球小將看台灣隊「冠軍之路」。（圖：江肇國提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣隊勇奪世界12強賽冠軍紀錄片「冠軍之路」上映熱度不減，台中市議員江肇國邀台中市4所國中小學棒球隊200名球員進電影院欣賞「冠軍之路」，讓學生球員見證「台灣尚勇」榮光，盼鼓勵球員學到努力不懈、永不放棄精神，在球場上繼續發揮，朝自己的目標勇敢前進。

2024年台灣隊挑戰世界12強賽一度不被全國甚至全世界看好，最後以4比0完封賽前27連勝的日本隊封王，創下歷史性一刻，冠軍紀錄片「冠軍之路」上映以來熱度不減，台中市議員江肇國昨晚（21日）包場邀中山國中、向上國中、忠孝國小、力行國小4所學校、近200名的棒球隊球員，一起進電影院看「冠軍之路」。

江肇國說，台灣隊拿到世界冠軍絕對不是一條輕鬆的路，在光榮的背後，是無數次跌倒、撐住、再站起來的過程，也是一次又一次「不放棄」的累積，他希望這部電影能成為孩子們繼續走在棒球路上的力量，也盼球員記得不管現在多辛苦，他們正在走的就是通往冠軍的路。

參與球員除看電影，還獲贈中華職棒會長蔡其昌印置的「TeamTaiwan尚勇」春聯，世界棒球經典賽3月將開打，江肇國也邀「未來的台灣隊、台中隊」球員及民眾，一起在接下來的經典賽，繼續替台灣隊加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中