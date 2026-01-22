台中200棒球小將看台灣隊「冠軍之路」見證「台灣尚勇」榮光

江肇國邀200棒球小將看台灣隊「冠軍之路」。（圖：江肇國提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣隊勇奪世界12強賽冠軍紀錄片「冠軍之路」上映熱度不減，台中市議員江肇國邀台中市4所國中小學棒球隊200名球員進電影院欣賞「冠軍之路」，讓學生球員見證「台灣尚勇」榮光，盼鼓勵球員學到努力不懈、永不放棄精神，在球場上繼續發揮，朝自己的目標勇敢前進。

2024年台灣隊挑戰世界12強賽一度不被全國甚至全世界看好，最後以4比0完封賽前27連勝的日本隊封王，創下歷史性一刻，冠軍紀錄片「冠軍之路」上映以來熱度不減，台中市議員江肇國昨晚（21日）包場邀中山國中、向上國中、忠孝國小、力行國小4所學校、近200名的棒球隊球員，一起進電影院看「冠軍之路」。

江肇國說，台灣隊拿到世界冠軍絕對不是一條輕鬆的路，在光榮的背後，是無數次跌倒、撐住、再站起來的過程，也是一次又一次「不放棄」的累積，他希望這部電影能成為孩子們繼續走在棒球路上的力量，也盼球員記得不管現在多辛苦，他們正在走的就是通往冠軍的路。

參與球員除看電影，還獲贈中華職棒會長蔡其昌印置的「TeamTaiwan尚勇」春聯，世界棒球經典賽3月將開打，江肇國也邀「未來的台灣隊、台中隊」球員及民眾，一起在接下來的經典賽，繼續替台灣隊加油。

