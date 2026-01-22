MLB》抓準塔克「罕見情況」出手得標！ 道奇總裁透露網羅關鍵

塔克與佛里德曼握手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖球星塔克（Kyle Tucker）在今天正式加盟衛冕軍道奇，道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）透露追求塔克時的過程，並透露如何讓他拒絕10年長約，向4年2.4億美元（約新台幣75.8億）合約點頭。

先前有報導指出，世界大賽亞軍藍鳥在追逐塔克的過程中，給出一張10年3.5億美元合約，而道奇跟大都會則提出年限短，但均薪更高的合約，而最終塔克選擇的是道奇對的4年2.4億美元合約，其中第2與第3年有選擇權。

佛里德曼今天受訪透露，一開始球隊開價比較低：「我認為當我們看到這種短年限、高均薪的合約時，據我記憶所及，通常不會發生在球員同時獲得一份優渥長約（報價）的情況下。通常球員接受短約是因為長約尚未出現，所以這是一個重整並重返市場的機會。但他當時兩者（報價）皆有。」

過去道奇曾想以類似高薪短約的方式搶下哈波（Bryce Harper），不過哈波沒有對道奇4年1.8億美元合約點頭，選擇以13年3.3億美元轉戰費城人。不過如今道奇陣中有大谷翔平的10年7億美元合約，以及貝茲（Mookie Betts）正在跑的12年3.65億美元合約。

如今道奇短約戰術成功，佛里德曼透露網羅塔克關鍵：「所以對我們來說，重點在於推銷與這些球星並肩作戰的機會、在這些球迷面前打球、在這座城市生活、與這個社區連結，誰知道呢？這不代表他只會在這裡待二、三或四年，時間可能更長。當他在擁有其他長約與短約選擇時選了我們，我認為這體現了我們在打造一個理想目的地時的成長與進步。」

後續佛里德曼也坦言，現在的道奇對於『在帳面上增加另一份長約』不感興趣，因為他意識到道奇目前的核心陣容正在老化。上一季道奇隊僅有一名30歲以下的野手帕赫斯（Andy Pages）先發超過45場：「我們經常談論這點，就是如何兼顧短期與長期。短期內，利用現有的核心才華並思考『還能增加什麼』是很簡單的。話雖如此，我們必須嘗試與三、四、五年後的情況取得平衡。隨著目前有約在身的球員年資增長，在那段時間注入年輕球員對於維持競爭力至關重要。」

