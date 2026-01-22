自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》抓準塔克「罕見情況」出手得標！ 道奇總裁透露網羅關鍵

2026/01/22 09:40

塔克與佛里德曼握手。（美聯社）塔克與佛里德曼握手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖球星塔克（Kyle Tucker）在今天正式加盟衛冕軍道奇，道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）透露追求塔克時的過程，並透露如何讓他拒絕10年長約，向4年2.4億美元（約新台幣75.8億）合約點頭。

先前有報導指出，世界大賽亞軍藍鳥在追逐塔克的過程中，給出一張10年3.5億美元合約，而道奇跟大都會則提出年限短，但均薪更高的合約，而最終塔克選擇的是道奇對的4年2.4億美元合約，其中第2與第3年有選擇權。

佛里德曼今天受訪透露，一開始球隊開價比較低：「我認為當我們看到這種短年限、高均薪的合約時，據我記憶所及，通常不會發生在球員同時獲得一份優渥長約（報價）的情況下。通常球員接受短約是因為長約尚未出現，所以這是一個重整並重返市場的機會。但他當時兩者（報價）皆有。」

過去道奇曾想以類似高薪短約的方式搶下哈波（Bryce Harper），不過哈波沒有對道奇4年1.8億美元合約點頭，選擇以13年3.3億美元轉戰費城人。不過如今道奇陣中有大谷翔平的10年7億美元合約，以及貝茲（Mookie Betts）正在跑的12年3.65億美元合約。

如今道奇短約戰術成功，佛里德曼透露網羅塔克關鍵：「所以對我們來說，重點在於推銷與這些球星並肩作戰的機會、在這些球迷面前打球、在這座城市生活、與這個社區連結，誰知道呢？這不代表他只會在這裡待二、三或四年，時間可能更長。當他在擁有其他長約與短約選擇時選了我們，我認為這體現了我們在打造一個理想目的地時的成長與進步。」

後續佛里德曼也坦言，現在的道奇對於『在帳面上增加另一份長約』不感興趣，因為他意識到道奇目前的核心陣容正在老化。上一季道奇隊僅有一名30歲以下的野手帕赫斯（Andy Pages）先發超過45場：「我們經常談論這點，就是如何兼顧短期與長期。短期內，利用現有的核心才華並思考『還能增加什麼』是很簡單的。話雖如此，我們必須嘗試與三、四、五年後的情況取得平衡。隨著目前有約在身的球員年資增長，在那段時間注入年輕球員對於維持競爭力至關重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中