自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》延遲付款逾340億恐成「棒球毀滅者」 道奇總裁：我不在乎

2026/01/22 10:01

道奇棒球事務總裁佛里德曼。（美聯社）道奇棒球事務總裁佛里德曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在最近幾年不斷於自由市場簽下大咖球星，並在去年完成2連霸，今天在記者會上他們迎來用4年2.4億美元（約新台幣75.8億）簽下的自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），接近「壟斷」的手法讓外界擔心是否會成為未來罷工的原因，但道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）對此並不在乎。

《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）撰文指出，如果道奇隊真如許多預言家所言，將成為棒球運動的毀滅者，並成為明年引發漫長罷工的燃料，他們對此會不會感到良心不安？佛里德曼今天在受訪時被問到此題時表示：「對我們來說，我們並不太關注這些事，因為我們在規則內運作，並盡一切努力讓自己在短期與長期都處於最佳位置，我們不會去思考除此之外更宏觀的事。」

由於道奇許多合約都採取延遲付款，目前道奇現役陣容延遲付款總額高達10億8000萬美元（逾新台幣340億）。佛里德曼指出：「重點在於我們如何在不透支未來、不跌入所謂『衰退懸崖』的情況下，贏得盡可能多的比賽，並讓自己在2026年處於贏得冠軍的最佳位置。平衡並維持這兩件事，是我們唯一的焦點。」

道奇隊以2.4億簽下塔克，再次引發了關於『競爭平衡（Competitive Balance）已死』的慘烈預測，據傳道奇今年的舉動已經引發各隊老闆不滿，有可能會在下一份CBA（勞資協議）當中推動薪資上限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中