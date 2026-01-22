MLB》延遲付款逾340億恐成「棒球毀滅者」 道奇總裁：我不在乎

道奇棒球事務總裁佛里德曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在最近幾年不斷於自由市場簽下大咖球星，並在去年完成2連霸，今天在記者會上他們迎來用4年2.4億美元（約新台幣75.8億）簽下的自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），接近「壟斷」的手法讓外界擔心是否會成為未來罷工的原因，但道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）對此並不在乎。

《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）撰文指出，如果道奇隊真如許多預言家所言，將成為棒球運動的毀滅者，並成為明年引發漫長罷工的燃料，他們對此會不會感到良心不安？佛里德曼今天在受訪時被問到此題時表示：「對我們來說，我們並不太關注這些事，因為我們在規則內運作，並盡一切努力讓自己在短期與長期都處於最佳位置，我們不會去思考除此之外更宏觀的事。」

由於道奇許多合約都採取延遲付款，目前道奇現役陣容延遲付款總額高達10億8000萬美元（逾新台幣340億）。佛里德曼指出：「重點在於我們如何在不透支未來、不跌入所謂『衰退懸崖』的情況下，贏得盡可能多的比賽，並讓自己在2026年處於贏得冠軍的最佳位置。平衡並維持這兩件事，是我們唯一的焦點。」

道奇隊以2.4億簽下塔克，再次引發了關於『競爭平衡（Competitive Balance）已死』的慘烈預測，據傳道奇今年的舉動已經引發各隊老闆不滿，有可能會在下一份CBA（勞資協議）當中推動薪資上限。

