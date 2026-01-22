自由電子報
體育 棒球

經典賽》台灣力拚突破首輪！日媒稱「勢不可擋」：恐再爆冷逆轉日本

2026/01/22 10:24

「台灣隊長」陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）「台灣隊長」陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月展開，衛冕軍日本被分在C組，與台灣、澳洲、南韓、捷克同組，今天日本專欄作家村田洋輔點名各大競爭者的優勢，並指出台灣是現在最勢不可擋的球隊之一。

村田洋輔指出，在2024年WBSC世界棒球12強賽奪冠後，台灣在WBSC的世界排名中僅次於日本位居第2：「稱其為目前最勢不可擋的球隊之一絕不為過。」文中點出，雖然過去5屆台灣只有1次闖過首輪，但對於本屆賽事來說，挑戰睽違3屆的第2次晉級，可以說是一個現實且合理的目標。

儘管跑打守三拍子的響尾蛇球星卡洛爾（Crobin Carroll）未能加盟，但台灣依舊有著大聯盟資歷的費爾柴德（Stuart Fairchild）以及小熊3A砲手龍（Jonathon Long）。此外，去年上過大聯盟的鄭宗哲，以及大聯盟通算20轟的張育成也被點名是可靠戰力。另外，村田洋輔也提到轉戰西武獅的28歲砲手林安可，備受期待的老虎3A好手李灝宇，等等，還有許多令人期待的選手，在12強拿下MVP的陳傑憲更被稱做是不可忽視的存在。

投手方面，村田洋輔認為台灣一樣人才輩出，除了在日本火腿證明實力的古林睿煬外，還有引起日、美爭奪戰的軟銀鷹徐若熙，響尾蛇3A左投林昱珉以及運動家左投林維恩。

村田洋輔總結，由於台灣隊陣容年輕，一但打出氣勢，極有可能像在12強賽擊敗日本武士隊那樣，再次上演爆冷逆轉戲碼。

