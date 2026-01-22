經典賽》明星強投參戰！諾拉將披義大利戰袍、費城人已10名選手參賽

諾拉將代表義大利參與WBC。（圖片取自

Talkin\' Baseball X）

〔體育中心／綜合報導〕費城費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）今天宣布，陣中明星投手諾拉（Aaron Nola）將代表義大利參與世界棒球經典賽。

目前32歲的諾拉，生涯11個大聯盟球季都為費城人效力，但在去年季中遇到右腳踝扭傷影響，整季僅出賽17場寫下自新人年後最少的出賽數（撇除2020年縮水賽季），94.1局送出97次三振，戰績5勝10敗，防禦率高達6.01創下生涯最差表現。

請繼續往下閱讀...

含諾拉在內，費城人陣中已有10選手將參戰WBC，包括哈波（Bryce Harper，美國）、史瓦伯（Kyle Schwarber，美國）、凱勒（Brad Keller，美國）、史杜布斯（Garrett Stubbs，以色列）、沃克（Taijuan Walker，墨西哥）、蘭赫爾（Alan Rangel，墨西哥）、阿瓦拉多（José Alvarado，委內瑞拉）、索沙（Edmundo Sosa，巴拿馬）以及羅哈斯（Johan Rojas，多明尼加）。

義大利在上屆經典賽與台灣、巴拿馬、荷蘭以及古巴同屬A組，雖然預賽5隊皆打出2勝2敗的成績，最終在比較對戰優質率後，與古巴攜手晉級，但在複賽就面對到該屆冠軍日本，以3：9不敵強敵止步，本屆經典賽則是與美國、墨西哥、巴西與英國分在B組。

諾拉是第2位確定在WBC披上義大利戰袍的選手，首位公布的球員是皇家一壘強打帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法