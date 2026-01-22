NBA》一度追到4分差！黃蜂狂轟猛攻仍無緣逆轉騎士

米契爾與庫尼普爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日騎士與黃蜂的比賽，騎士在開局就得到雙位數的領先，但黃蜂也展現韌性，下半場急起直追，在比賽結束前13秒追到只剩4分差，可惜最後無功而返，最終騎士94比87有驚無險地收下勝利。

上半場騎士就掌握領先，全隊49投21中、命中率42.9%高效率拿到56分，而黃蜂方面則是50投13中、命中率26%，僅拿到32分，上半場打完，騎士56比32暫時領先。

請繼續往下閱讀...

易籃後發生了變化，黃蜂找回準心，米勒（Brandon Miller）在第三節單節17分，將分差縮小，以8分差進入決勝節。末節黃蜂隊也持續進攻，在比賽剩餘13秒的時候，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）關鍵上籃將比分追到87比91，可惜最後3秒米勒三分球失手，騎士帶走最終的勝利。

今日騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）攻下24分、6助攻、3籃板，莫布里（Evan Mobley）14分、14籃板「雙十」表現，2年級生泰森（Jaylon Tyson）也有14分，艾倫（Jarrett Allen）13分。

而黃蜂方面攻下全隊最高24分，新秀庫尼普爾21分，布里吉斯（Miles Bridges）11分，替補上陣的塞克斯頓（Collin Sexton）也有11分的表現，小波爾（LaMelo Ball）本場失準，僅得2分。

