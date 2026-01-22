自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》一度追到4分差！黃蜂狂轟猛攻仍無緣逆轉騎士

2026/01/22 11:34

米契爾與庫尼普爾。（路透）米契爾與庫尼普爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日騎士與黃蜂的比賽，騎士在開局就得到雙位數的領先，但黃蜂也展現韌性，下半場急起直追，在比賽結束前13秒追到只剩4分差，可惜最後無功而返，最終騎士94比87有驚無險地收下勝利。

上半場騎士就掌握領先，全隊49投21中、命中率42.9%高效率拿到56分，而黃蜂方面則是50投13中、命中率26%，僅拿到32分，上半場打完，騎士56比32暫時領先。

易籃後發生了變化，黃蜂找回準心，米勒（Brandon Miller）在第三節單節17分，將分差縮小，以8分差進入決勝節。末節黃蜂隊也持續進攻，在比賽剩餘13秒的時候，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）關鍵上籃將比分追到87比91，可惜最後3秒米勒三分球失手，騎士帶走最終的勝利。

今日騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）攻下24分、6助攻、3籃板，莫布里（Evan Mobley）14分、14籃板「雙十」表現，2年級生泰森（Jaylon Tyson）也有14分，艾倫（Jarrett Allen）13分。

而黃蜂方面攻下全隊最高24分，新秀庫尼普爾21分，布里吉斯（Miles Bridges）11分，替補上陣的塞克斯頓（Collin Sexton）也有11分的表現，小波爾（LaMelo Ball）本場失準，僅得2分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中