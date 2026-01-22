自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》4位市民女將征戰大阪國際女子馬拉松 用跑步訴說故事

2026/01/22 11:28

左起程彥綾、古曉文、林于馨 、黃馨儀 （官方提供）左起程彥綾、古曉文、林于馨 、黃馨儀 （官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕四位來自台灣、背景各異卻同樣堅定的女子跑者，程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀啟程前往日本大阪，準備迎戰 1 月 25 日 登場的大阪國際女子馬拉松，作為本次應援台灣計劃第二屆的代表選手，她們不只希冀突破個人最佳成績，也期待以台日交流的身分站上洋馬長居陸上競技場。

容爽朗、性格直率的程彥綾，2018 年才開始跑步。最初只是下班後與朋友相約的「減肥跑」，跑完的獎勵是一杯小酒。看似隨性的起點，讓她一步步走進 Nike Run Club，成為服務他人的 Pacer，也在 2024 年台北馬拉松跑出 2 小時 58 分，完成破三夢想，她說：「如果我能從被服務的人，變成服務他人的跑者，應該很棒。」面對 2026 年大阪國際女子馬拉松，她毫不掩飾野心，將目標直指 2 小時 55 分，希望用自己的故事告訴更多女性：「就算不是科班出身，只要願意開始、願意投入，也能站上這條起跑線。」

古曉文的跑步旅程，始於產後減重。十五年後，她已是馬拉松 3 小時 05 分 16 秒 的跑者，名列女子歷代百傑之中。作為擁有全職工作、三個孩子的母親，跑步成了她每天為自己保留的一小時。「那一個小時，我可以放掉所有身分，只是我自己。」她的進步，來自高度紀律與自我要求。即使在第三個孩子出生不久後，仍於初馬跑出 3 小時 32 分 的成績；2020 年台北馬因傷 DNF 的挫折，沒有讓她停下，反而成為重新檢視訓練與身體的轉捩點。這一次，她以奧村組應援台灣計劃第二屆選手的身分前往大阪，心中只有一個簡單而堅定的願望：「不管能不能破三，希望能越近越好。」

曾是科班出身的田徑選手，林于馨 一度因現實壓力離開賽場，轉而進入職場工作。直到身旁那位被她暱稱為「大跟班」的伴侶，一句話點燃她心中未熄的火焰——「不要只是話當年勇，要不要回去訓練？」重返跑道後，她用近乎選手等級的紀律要求自己。 2023 年萬金石馬拉松 3:09:11、2024 年台北馬 3:01:53、同年萬金石 3:00:46，一步步找回榮耀。然而，備戰大阪前夕的傷勢，讓她不得不學習「放慢」，她說：「以前我以為堅持就是每天練，現在我覺得，堅持是即使被迫停下，也相信自己能回來。」這一趟大阪之行，她不再急著證明什麼，只想在跑道上，做回那個真實而自由的自己。

對黃馨儀而言，跑步從來不是豪賭。研究所時期，她只是想找一個放空的出口；真正踏入訓練，是在加入跑步社群後，開始理解配速、強度與週期。工程背景的她，習慣記錄、分析與微調。她相信：「課表是死的，人是活的。」曾因嚴重傷勢被迫停下，反而讓她更確定——穩定與健康，才是長期進步的關鍵。跑過波士頓、名古屋，也在台北馬以一秒之差錯失冠軍，她對勝負早已看得透徹。大阪國際女子馬拉松吸引她的，是那份「專屬女性、純粹而神聖」的競技氛圍。「我希望在大阪，盡力地突破自己。」這句話，簡單卻篤定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中