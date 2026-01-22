路跑》4位市民女將征戰大阪國際女子馬拉松 用跑步訴說故事

左起程彥綾、古曉文、林于馨 、黃馨儀 （官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕四位來自台灣、背景各異卻同樣堅定的女子跑者，程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀啟程前往日本大阪，準備迎戰 1 月 25 日 登場的大阪國際女子馬拉松，作為本次應援台灣計劃第二屆的代表選手，她們不只希冀突破個人最佳成績，也期待以台日交流的身分站上洋馬長居陸上競技場。

容爽朗、性格直率的程彥綾，2018 年才開始跑步。最初只是下班後與朋友相約的「減肥跑」，跑完的獎勵是一杯小酒。看似隨性的起點，讓她一步步走進 Nike Run Club，成為服務他人的 Pacer，也在 2024 年台北馬拉松跑出 2 小時 58 分，完成破三夢想，她說：「如果我能從被服務的人，變成服務他人的跑者，應該很棒。」面對 2026 年大阪國際女子馬拉松，她毫不掩飾野心，將目標直指 2 小時 55 分，希望用自己的故事告訴更多女性：「就算不是科班出身，只要願意開始、願意投入，也能站上這條起跑線。」

古曉文的跑步旅程，始於產後減重。十五年後，她已是馬拉松 3 小時 05 分 16 秒 的跑者，名列女子歷代百傑之中。作為擁有全職工作、三個孩子的母親，跑步成了她每天為自己保留的一小時。「那一個小時，我可以放掉所有身分，只是我自己。」她的進步，來自高度紀律與自我要求。即使在第三個孩子出生不久後，仍於初馬跑出 3 小時 32 分 的成績；2020 年台北馬因傷 DNF 的挫折，沒有讓她停下，反而成為重新檢視訓練與身體的轉捩點。這一次，她以奧村組應援台灣計劃第二屆選手的身分前往大阪，心中只有一個簡單而堅定的願望：「不管能不能破三，希望能越近越好。」

曾是科班出身的田徑選手，林于馨 一度因現實壓力離開賽場，轉而進入職場工作。直到身旁那位被她暱稱為「大跟班」的伴侶，一句話點燃她心中未熄的火焰——「不要只是話當年勇，要不要回去訓練？」重返跑道後，她用近乎選手等級的紀律要求自己。 2023 年萬金石馬拉松 3:09:11、2024 年台北馬 3:01:53、同年萬金石 3:00:46，一步步找回榮耀。然而，備戰大阪前夕的傷勢，讓她不得不學習「放慢」，她說：「以前我以為堅持就是每天練，現在我覺得，堅持是即使被迫停下，也相信自己能回來。」這一趟大阪之行，她不再急著證明什麼，只想在跑道上，做回那個真實而自由的自己。

對黃馨儀而言，跑步從來不是豪賭。研究所時期，她只是想找一個放空的出口；真正踏入訓練，是在加入跑步社群後，開始理解配速、強度與週期。工程背景的她，習慣記錄、分析與微調。她相信：「課表是死的，人是活的。」曾因嚴重傷勢被迫停下，反而讓她更確定——穩定與健康，才是長期進步的關鍵。跑過波士頓、名古屋，也在台北馬以一秒之差錯失冠軍，她對勝負早已看得透徹。大阪國際女子馬拉松吸引她的，是那份「專屬女性、純粹而神聖」的競技氛圍。「我希望在大阪，盡力地突破自己。」這句話，簡單卻篤定。

