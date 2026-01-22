TPBL》回憶當年台啤籃球熱 戰神助教陳世念：1小時走不出白館

台北戰神推出《MARS RETRO NIGHT》重溫籃球的感動。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北台新戰神本週開啟客場之旅，將於 2/7、8、11 重返主場，推出保瑞集團《MARS RETRO NIGHT》復古主題日，以「Back to the Game」為核心概念，從球員卡、報紙拍貼機，到轉球挑戰與《2K26》遊戲互動，打造充滿年代感的籃球之夜。戰神邀請戰友穿上最具代表性的球衣進場，展現屬於自己的態度，並於主場設置 Barber Shop，邀請造型師為戰友打理髮型，無論是梳油頭或為短髮抓出線條，讓戰友進場看球也能帥氣登場，找回每個人心中那段最熱血的籃球回憶。

談到過去的籃球熱度，戰神助理教練陳世念回憶球員時期效力 SBL 台啤隊的場景，他形容：「在白館（台北體院體育館）比賽結束，光是從球場牽車離開，短短一段路常常一個小時都走不出去，一路被前來合影與簽名的球迷包圍。」到台中、高雄、台南等地作客時，現場同樣擠滿支持者，「因為以前很少到台北以外的地方比賽，只要一去外縣市，球迷真的都爆滿。」

最難忘的一場比賽，陳世念毫不猶豫地說：「沒有比拿冠軍那一場更讓人印象深刻。」他回憶 2007 年總冠軍賽，最後2.4 秒出手，絕殺打板進球，寫下台啤隊史首次奪冠的經典時刻。回想奪冠後的情景，球迷更加瘋狂，某次成功大學的比賽前，坐在遊覽車上都感覺車子在晃，「原來是球迷在推，希望我們下車簽名。」他形容，車門一打開滿滿都是人。另一回在苗栗的簽名活動，原訂下午5點結束，「人真的很多，大家又排得很辛苦，我們一路簽到天黑，現場沒有燈、真的看不到了才離開。」當時籃球熱潮，球迷的互動都讓他印象深刻。

回顧小時候關注籃球的記憶，球員陳冠全除了對台灣隊球星、SBL 比賽印象深刻外，更提到球員出賽時總是相當有型。本次戰神特別於主場設置 Barber Shop，邀請造型師進駐為戰友整理髮型，能以更有型的姿態進場感受比賽氛圍。此外也推出「復古球員卡」，將戰神球員形象以懷舊風格設計，重現過去蒐集球員卡的期待，參與現場活動有機會帶走屬於戰神的籃球記憶；主題拍照區則以球員卡概念同步登場，讓戰友成為卡面主角，現場同時設置擬真報紙拍貼機，打造專屬於自己的籃球頭條版面。

台北戰神2月主場賽事推出多項進場優惠，感謝軍警消與醫護人員的付出，2/8（日）軍人與警察限定、2/11（三）消防與醫護人員專屬，憑相關證明文件可兌換2F普通席門票一張，此外，學生族群加碼預售票可享有2F普通席買一送一優惠。另於2/11（三）平日場次推出星光票方案，比賽第二節結束後至現場購票，1F 熱力席、1F 應援席及 2F 普通席皆可享五折優惠。號召戰友們在熱血的比賽中，重新喚起屬於球迷的籃球回憶。

