自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》回憶當年台啤籃球熱 戰神助教陳世念：1小時走不出白館

2026/01/22 12:10

台北戰神推出《MARS RETRO NIGHT》重溫籃球的感動。（台北台新戰神提供）台北戰神推出《MARS RETRO NIGHT》重溫籃球的感動。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北台新戰神本週開啟客場之旅，將於 2/7、8、11 重返主場，推出保瑞集團《MARS RETRO NIGHT》復古主題日，以「Back to the Game」為核心概念，從球員卡、報紙拍貼機，到轉球挑戰與《2K26》遊戲互動，打造充滿年代感的籃球之夜。戰神邀請戰友穿上最具代表性的球衣進場，展現屬於自己的態度，並於主場設置 Barber Shop，邀請造型師為戰友打理髮型，無論是梳油頭或為短髮抓出線條，讓戰友進場看球也能帥氣登場，找回每個人心中那段最熱血的籃球回憶。

談到過去的籃球熱度，戰神助理教練陳世念回憶球員時期效力 SBL 台啤隊的場景，他形容：「在白館（台北體院體育館）比賽結束，光是從球場牽車離開，短短一段路常常一個小時都走不出去，一路被前來合影與簽名的球迷包圍。」到台中、高雄、台南等地作客時，現場同樣擠滿支持者，「因為以前很少到台北以外的地方比賽，只要一去外縣市，球迷真的都爆滿。」

最難忘的一場比賽，陳世念毫不猶豫地說：「沒有比拿冠軍那一場更讓人印象深刻。」他回憶 2007 年總冠軍賽，最後2.4 秒出手，絕殺打板進球，寫下台啤隊史首次奪冠的經典時刻。回想奪冠後的情景，球迷更加瘋狂，某次成功大學的比賽前，坐在遊覽車上都感覺車子在晃，「原來是球迷在推，希望我們下車簽名。」他形容，車門一打開滿滿都是人。另一回在苗栗的簽名活動，原訂下午5點結束，「人真的很多，大家又排得很辛苦，我們一路簽到天黑，現場沒有燈、真的看不到了才離開。」當時籃球熱潮，球迷的互動都讓他印象深刻。

回顧小時候關注籃球的記憶，球員陳冠全除了對台灣隊球星、SBL 比賽印象深刻外，更提到球員出賽時總是相當有型。本次戰神特別於主場設置 Barber Shop，邀請造型師進駐為戰友整理髮型，能以更有型的姿態進場感受比賽氛圍。此外也推出「復古球員卡」，將戰神球員形象以懷舊風格設計，重現過去蒐集球員卡的期待，參與現場活動有機會帶走屬於戰神的籃球記憶；主題拍照區則以球員卡概念同步登場，讓戰友成為卡面主角，現場同時設置擬真報紙拍貼機，打造專屬於自己的籃球頭條版面。

台北戰神2月主場賽事推出多項進場優惠，感謝軍警消與醫護人員的付出，2/8（日）軍人與警察限定、2/11（三）消防與醫護人員專屬，憑相關證明文件可兌換2F普通席門票一張，此外，學生族群加碼預售票可享有2F普通席買一送一優惠。另於2/11（三）平日場次推出星光票方案，比賽第二節結束後至現場購票，1F 熱力席、1F 應援席及 2F 普通席皆可享五折優惠。號召戰友們在熱血的比賽中，重新喚起屬於球迷的籃球回憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中