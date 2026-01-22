推動棒球文化保存與歷史展覽 南市府、台灣棒球名人堂協會簽署備忘錄

台南市長黃偉哲（右）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋（左）簽署合作備忘錄，將攜手辦理「台南棒球歷史展覽」，並深化棒球文化保存與推廣。（市府提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕促進台南棒球文化保存與推廣，台南市政府今（22）日與台灣棒球名人堂協會簽署合作備忘錄，將攜手辦理「台南棒球歷史展覽」，並於亞太國際棒球訓練中心設立棒球名人堂，推動地方棒球文化傳承。

簽署儀式由市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表。黃偉哲表示，棒球是台灣國球，台南市作為台灣棒球文化的重要發源地之一，於經典賽開打前夕與台灣棒球名人堂協會簽訂合作備忘錄，公私部門共同為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步，期盼讓更多民眾認識台灣棒球英雄的文化歷史。

林華韋指出，期盼在亞太棒球訓練中心設立具代表性的保存空間，讓歷史文化走進球場。

體育局長陳良乾說，未來雙方將共同規劃辦理棒球展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物授權、運送安排，及棒球歷史資料的整理、提供；體育局則負責展覽場地規劃、行政協助與溝通協調作業，確保展覽內容與策展品質，期盼藉由系統性整合台南棒球發展歷程與珍貴文物，讓民眾能更深入了解台南在台灣棒球史上的地位與精神價值。

