NBA》MVP對決！SGA轟40分率雷霆大勝字母哥領軍的公鹿

吉爾吉斯亞歷山大轟下40分率隊擊敗公鹿。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今踢館公鹿主場，當家MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）手感火燙轟下40分，率隊以122：102拿下勝利，收下2連勝。

雷霆客場4連戰最終戰來到密爾瓦基，首節在米契爾（Ajay Mitchell）轟12分領軍之下多點開花，7人有分數進帳，打出38：18攻勢在首節就讓領先來到20分，次節公鹿大軍靠替補上陣的波提斯（Bobby Portis）攻下10分以及安東尼（Cole Anthony）外線4投3中挹注9分追分，不過打完上半場仍以51：69落後。

請繼續往下閱讀...

雷霆上半場團隊命中率高達61.7%，外線20投9中，命中率也有45%，米契爾貢獻全隊最高18分，吉爾吉斯亞歷山大挹注15分，公鹿以安東尼13分最佳。

易籃後，「SGA」不留情面，單節7投5中再轟下15分，幫助雷霆繼續擴大分差，第四節持續輸出，單節5投都沒失手，再拿10分，助隊寫意踢館成功。

吉爾吉斯亞歷山大此役19投16中攻下40分、11助攻、7籃板，單場至少20分的連續場次來到115場，持續朝張伯倫的歷史紀錄126場邁進，米契爾與替補的威廉斯（Kenrich Williams）都拿18分，多特（Luguentz Dort）進帳13分。

公鹿此役發生16次失誤，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下全隊最高19分，安東尼17分次之。

「字母哥」亞德托昆波（後）拿下19分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法