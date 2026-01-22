自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》第三節大逆轉！暴龍先發5人得分上雙戰勝國王

2026/01/22 14:04

英葛蘭。（法新社）英葛蘭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日暴龍踢館國王，雙方互咬比分，暴龍先發5人得分全數上雙，最終122比109戰勝國王。

上半場由國王取得領先，首節拉文（Zach LaVine）單節砍下10分，包含兩顆三分球，第一節節打完30比26暫時領先。第二節國王持續掌握領先，雖然三分球8投2中，但還是能維持分差，中場打完以61比52領先暴龍。

易籃後風雲變色，國王手感降溫，全隊命中率僅38.1%，反觀暴龍有73.7%的命中率，並且巴恩斯（Scottie Barnes）與希德（Jamal Shead）第三節得分上雙，暴龍95比82成功將比數逆轉。到了決勝節暴龍持續維持領先，最終帶走了比賽。

暴龍巴恩斯與英葛蘭（Brandon Ingram）兩人皆得到23分，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）22分，奎克利（Immanuel Quickley）18分，希德15分。

國王方面「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）攻下全隊最高23，拉文19分，孟克（Malik Monk）替補上陣則有17分的表現，施洛德（Dennis Schroder）也有16分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中