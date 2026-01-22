NBA》第三節大逆轉！暴龍先發5人得分上雙戰勝國王

英葛蘭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日暴龍踢館國王，雙方互咬比分，暴龍先發5人得分全數上雙，最終122比109戰勝國王。

上半場由國王取得領先，首節拉文（Zach LaVine）單節砍下10分，包含兩顆三分球，第一節節打完30比26暫時領先。第二節國王持續掌握領先，雖然三分球8投2中，但還是能維持分差，中場打完以61比52領先暴龍。

易籃後風雲變色，國王手感降溫，全隊命中率僅38.1%，反觀暴龍有73.7%的命中率，並且巴恩斯（Scottie Barnes）與希德（Jamal Shead）第三節得分上雙，暴龍95比82成功將比數逆轉。到了決勝節暴龍持續維持領先，最終帶走了比賽。

暴龍巴恩斯與英葛蘭（Brandon Ingram）兩人皆得到23分，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）22分，奎克利（Immanuel Quickley）18分，希德15分。

國王方面「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）攻下全隊最高23，拉文19分，孟克（Malik Monk）替補上陣則有17分的表現，施洛德（Dennis Schroder）也有16分。

