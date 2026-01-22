自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》復刻蘇智傑、陳傑憲成功經驗 獅有新的「外野實驗」

2026/01/22 13:42

何恆佑。（記者李惠洲攝）何恆佑。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕林安可旅外後獅隊外野短缺，安排2020年選秀第2指名何恆佑轉守外野，而他的外野實戰初登場正是在本月15、17日的亞太主球場測試賽，兩場都擔任先發左外野手，跟中外野張偉聖、右外野李丞齡搭配，他直呼守起來很舒服，「這球場蓋得跟其他球場都不太一樣，很壯觀也很舒服。」

何恆佑從小到大都是內野手，印象中只有小學4年級客串過，另外在青棒時期的富邦明日之星盃賽，因為陣中沒人可守外野，他客串過1次，但當時也沒有球飛過來，直到今年球季，他獲得鎮守外野機會，希望能增加上場機會。

何恆佑回憶，距離春訓開始前一、兩週，球隊就有說要準備，「謝謝教練多給我位置，這是好事，不知道結果是什麼，反正就先練練。」目前在春訓50%練內野、50%練外野，內、外野監修備戰新球季。

獅隊有不少成功從內野轉戰外野的案例，像是陳傑憲和蘇智傑，首席教練郭俊佑不諱言，「外野的訓練，我們有一套系統，想要復刻這個模式，看能不能成功，預定安排恆佑在左外野。」

何恆佑直言，獅隊有很多守備能力出色的外野手，教練也教得很細，自己也會開口主動詢問，記得測試賽接到第一顆球時滿開心的，判斷真的沒那麼簡單，換場的節奏也跟內野手不太一樣，調整要很快，「不知道結果怎麼樣，但不希望只是沾醬油，想辦法讓自己可以守。」

何恆佑從2020年選秀進職棒，至今尚未站穩一軍，今年球季告訴自己「順其自然」，他坦言，「我知道前幾年表現不如大家預期，那是我的養分，我能做的就是好好練球、好好吸收，照顧好身體。」

何恆佑。（記者李惠洲攝）何恆佑。（記者李惠洲攝）

何恆佑。（記者李惠洲攝）何恆佑。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中