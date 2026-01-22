中職》復刻蘇智傑、陳傑憲成功經驗 獅有新的「外野實驗」

何恆佑。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕林安可旅外後獅隊外野短缺，安排2020年選秀第2指名何恆佑轉守外野，而他的外野實戰初登場正是在本月15、17日的亞太主球場測試賽，兩場都擔任先發左外野手，跟中外野張偉聖、右外野李丞齡搭配，他直呼守起來很舒服，「這球場蓋得跟其他球場都不太一樣，很壯觀也很舒服。」

何恆佑從小到大都是內野手，印象中只有小學4年級客串過，另外在青棒時期的富邦明日之星盃賽，因為陣中沒人可守外野，他客串過1次，但當時也沒有球飛過來，直到今年球季，他獲得鎮守外野機會，希望能增加上場機會。

何恆佑回憶，距離春訓開始前一、兩週，球隊就有說要準備，「謝謝教練多給我位置，這是好事，不知道結果是什麼，反正就先練練。」目前在春訓50%練內野、50%練外野，內、外野監修備戰新球季。

獅隊有不少成功從內野轉戰外野的案例，像是陳傑憲和蘇智傑，首席教練郭俊佑不諱言，「外野的訓練，我們有一套系統，想要復刻這個模式，看能不能成功，預定安排恆佑在左外野。」

何恆佑直言，獅隊有很多守備能力出色的外野手，教練也教得很細，自己也會開口主動詢問，記得測試賽接到第一顆球時滿開心的，判斷真的沒那麼簡單，換場的節奏也跟內野手不太一樣，調整要很快，「不知道結果怎麼樣，但不希望只是沾醬油，想辦法讓自己可以守。」

何恆佑從2020年選秀進職棒，至今尚未站穩一軍，今年球季告訴自己「順其自然」，他坦言，「我知道前幾年表現不如大家預期，那是我的養分，我能做的就是好好練球、好好吸收，照顧好身體。」

