體育 棒球 學生棒球

棒球》「有實力不怕賺不到錢」 大學教頭語重心長

2026/01/22 13:48

國立體大總教練陳炫琦。（資料照，記者羅沛德攝）國立體大總教練陳炫琦。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕近年不少高中選秀生進中職1、2年就被淘汰，63歲的國體大教頭陳炫琦認為，除了實力頂尖的高中球員之外，程度還不到的選手先到大學磨練會比較好，否則進職棒沒多久就被釋出，非常可惜。

中職自2013年開放高中生選秀以來，有不少球員成為頂尖球星甚至出國發展，包含江坤宇、古林睿煬、徐若熙，但也有許多選手才20歲出頭就被球團釋出，前途茫茫。

陳炫琦指出，很多高中生進職棒一下就出來，是因為他們根本就還沒準備好，或程度還不夠、不適應環境，職棒很現實，沒有太多時間等你，被釋出後即使到甲組成棒或中國打球，要打回職棒的機率也非常低。

「在大學這個層次，決定很多球員的未來。」陳炫琦說，大學一整年比賽包括大專聯賽、春季聯賽、梅花旗，還有類似桃園盃這樣的盃賽，平常也會找城市隊、高中、大學球隊打練習賽，比賽場數和強度都還可以，而且到大學多讀幾年書，視野和思維大不同，高中球員球技如果沒有很突出，先到大學磨練是不錯的選擇。

陳炫琦表示，高中球員球技即使不到頂尖，若有一定水準，來到大學球隊一定會有許多出賽機會，現在中職6隊都會派球探看大學比賽，只要有實力，不用擔心不會被看見，上大學的重點是要夠自律，成長的機會就高，等到準備好了再挑戰職棒也不遲，「有實力不怕賺不到錢。」

陳炫琦以幾名國體職棒校友為例，「莊陳仲敖到我們這邊先養傷1年，大二、大三投出成績被球探看到，後來就去美國發展，林立、高宇杰、李宗賢也是在國體磨練幾年，等成熟了再去打職棒，現在都有不錯的發展。」

陳炫琦強調，他不反對高中生選秀，前提是實力要達到一定程度，而且身心都準備好了，否則很多人的心態是「我進職棒就好了」，企圖心不足，這樣就等著被時間和環境淘汰，「想遠一點，投資自己多一點，棒球這條路會走得比較久一點。」

