UBL》文化首次沒進8強 大學棒球強權消失、百花齊放

臺灣體大總教練林宗毅。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕大專棒球聯賽公開一級今天進行4強賽，下午1點國體大對台體大，下午5點北市大對台東大學，贏家晉級明天冠軍戰。

早期台灣大專棒球只有文化大學、國體、台體、北體（現北市大）這幾支強權，近年百花齊放，即使非傳統強權也能扳倒所謂的「一級強隊」，這屆大專聯賽公開一級文化大學甚至沒打進8強，寫下隊史最差戰績。

請繼續往下閱讀...

台體大總教練林宗毅認為，2013年中職開放高中生選秀，改變大學棒球生態，許多高中球員報名選秀和報考大學並行，他們往往都是以職棒當作第一志願，沒選到或順位不如預期才會讀大學。

林宗毅以去年台體大棒球隊招生為例，「去年我們正取有11人被職棒選走，加上蘇嵐鴻旅美，還有3名在校生被職棒選到，一口氣少了15人，只能從備取找13人再加上2名保送生，才補齊這15人的戰力缺口，有些正取的選手都被其他學校拉走，變成我們找的球員可能還不如其他球隊。」

114學年度大專棒球聯賽公開一級，台體大戰績8勝7敗與輔仁大學、南華大學並列第6，差一點就無緣晉級8強，林宗毅說，預賽台體大曾輸中華科大、台鋼科大，一度瀕臨淘汰邊緣，現在大學比賽沒有誰對誰就一定贏的比賽，各隊實力很平均。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法