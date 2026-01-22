自由電子報
UBL》「吃」也是一種訓練 郭勇志之子自律性超強

2026/01/22 15:04

郭宸安。（記者羅志朋攝）郭宸安。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將二軍投手教練郭勇志的兒子郭宸安，去年從穀保家商畢業選擇就讀國體大，等到準備好未來再挑戰職棒，他自評身心成長很多，「讀大學不會比先進職棒還差。」

114學年度大專棒球聯賽公開一級，郭宸安總計投16.2局被敲出12支安打，另有10K和8次四死球，失2分其中1分責失，防禦率0.54，他認為投球內容可以再更好。

去年高中畢業未投入選秀的原因，郭宸安解釋，高三出賽有些頻繁，加上自己還沒準備好，大學比賽層級又更高，決定先到國體大磨練，希望球技、身體素質、想法都能有所成長，現在看起來是正確選擇。

郭宸安認為，職棒是工作，要為自己的身體和成績負責，上大學自主訓練的時間變多，必須非常自律才行，選擇沒有對錯，就看自己當下的狀況做判斷。

郭宸安除了在國體訓練、比賽，閒暇之餘也跟著前富邦悍將體能教練呂宗恩自主練習，他認為，不只是有形的訓練，其實「吃」也是一種訓練，「以前我會吃甜食和油炸類食物，現在盡量忌口，因為吃下去的東西會反應在成績上，為了個人生涯，我必須要有所取捨。」

國體大總教練陳炫琦表示，近期郭宸安球速約140公里上下，各方面都還有很大進步空間，需要多比賽累積實戰經驗。

