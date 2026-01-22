TPBL》李丹妃來了！特攻「新北DeaDea攏」主題週 攜手金渡兒登場

李丹妃及金渡兒特別演出。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻將在1月24日、25日在新莊體育館舉行「新北DeaDea攏」主題週，中信特攻啦啦隊Passion Sisters李丹妃將首度來到特攻主場應援，攜手金渡兒帶來特別演出。

中信特攻目前以10勝9敗在聯盟暫居第3名，24日在主場迎戰高雄海神，25日對決台北戰神，「超級隊長」李丹妃首次蒞臨特攻主場，攜手「仁川女神」金渡兒，兩人分別於主題日兩天帶來限定演出，李丹妃更將於24日為賽事開出精彩好球，兩日的PS女孩應援陣容將由韓援李丹妃、金渡兒領軍，加上桃子、貴貴、短今、夏蕾、小迪、君白、盈瑩、少鹽、莎莎、瑄等共12名PS女孩。

特攻球團表示，25日「許辰宇lil Karbi aka小卡比」將獻上賽前演出，帶來全新專輯《起跳線》與大家見面，同時也將重新詮釋特攻主題曲《My way or the high way》，重新填詞為特攻帶來「DeaDea贏」的氣勢，另外，大小朋友敲碗想再見到的「小岳哥哥」也再度於24日在「SHOWTIME小舞台」帶來精彩的唱跳秀，當日也將與「天馬戲創作劇團」一起加入「FUN電遊行」，25日則由「如果兒童劇團」的「小熊愛地球」短劇帶來滿滿活力。

李丹妃。（特攻提供）

