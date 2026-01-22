棒球》「國中比賽比大學多好幾倍」 台灣棒球怪現象

台體大總教練林宗毅。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台灣四級棒球有個奇特的現象，國小、國中、高中比賽一籮筐，到了大學比賽反而銳減，形成不太健全的「倒金字塔」發展，台體大總教練林宗毅就說，「有些國中一整年比賽是我們的好幾倍耶。」

國中球隊一整年比賽是大學球隊的好幾倍，這絕非危言聳聽，林宗毅細數，大專聯賽預賽各隊打15場，沒晉級8強的球隊就沒了，即使打進冠軍戰、頂多25場，春現聯賽預賽打9、10場，進入複賽採單淘汰制，梅花旗也採單淘汰制，剩下就是桃園盃和金龍盃這些盃賽，「以我們台體大來講，一年打不到50場比賽，我聽說有的國中球隊，一年比賽就有120場。」

林宗毅坦言，大學比賽確實少了一些，這需要企業大力支持、贊助，主辦單位就會願意多辦一些比賽，畢竟比賽是最好的訓練，透過比賽才能培養更多好手，在大學這個階段，選手就是要多比賽。

大學球隊除了比賽場數不足，比賽強度也是一大問題，正式比賽只有在春季聯賽有機會交手城市隊或合庫、台電這類甲組成棒球隊，林宗毅指出，春季聯賽預賽分為社會組和大學組，只有晉級複賽才有機會對甲組成棒隊，只對戰1、2場對大學球隊幫助非常有限，如果取消分組打散比賽，又牽涉到大學上課時間，問題有些難解。

