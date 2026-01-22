自由電子報
體育 棒球 中職

中職》獅隊成功改造富邦棄將 均速進化到自己也嚇一跳

2026/01/22 15:48

楊強森。（記者李惠洲攝）楊強森。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕去年被富邦戰力外後轉戰統一獅，23歲右投楊強森經過獅隊大改造，修掉短揮臂後突飛猛進，均速成長2至3公里，被總教練林岳平驚喜點名希望開季攻佔1席牛棚，楊強森也在開訓目標明確寫道：「珍惜每次上場機會，盡全力為球隊貢獻。」對新球季充滿企圖心。

尚未上過一軍的楊強森是2021年選秀的富邦第6指名，2024年遭戰力外，去年通過測試加入統一獅隊，合計在二軍出賽23場，戰績1勝0敗6中繼，防禦率3.09，23.1局飆25K，只有6次四壞，餅總看見他的數據進步許多，本月就曾點名：「雖然他沒有經驗，但若能在春訓準備好，有機會在牛棚爭取一個角色。」

從去年球季，獅隊就對楊強森進行大改造，並給予時間調整。楊強森表示，還在前東家時，自己的揮臂比較短，餅總說希望能把動作做大、做順，「剛開始不太適應，但後來就習慣了，感覺丟起來比較順暢、輕鬆，也比較好控制。」

楊強森帶著新動作重返戰場，從8月6日復出後投10場只有1場掉分，防禦率僅1.64，狂掃4次中繼。他表示，當下只知道要把過程做好，以及專注在可以檢討的地方，「休賽季看見數據回顧時，我自己也嚇到。」楊強森的均速成長到142-143公里，今年的調整目標是均速145-146公里。

回想前年遭富邦戰力外，楊強森坦言心情既低落又迷茫，自評到獅隊後心態有變得比較沈穩一點。而今年有機會上一軍，他坦言看見餅總點名自己時有點驚訝，「怎麼會想到我。」但也自評今年從開訓目標就有感覺到不一樣的自己，「提早準備起來，盡全力去爭取到自己的位置。」

