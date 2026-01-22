自由電子報
冬奧》遞補成為台灣空架雪車第一人 彭林煒直呼幸運：要去買樂透

2026/01/22 16:16

台灣選手彭林煒。（記者王藝菘攝）台灣選手彭林煒。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕米蘭－科爾蒂納冬季奧運將在2月6日至22日登場，台灣好手彭林煒昨遞補進入名單，成為第一個代表台灣參加冬季奧運空架雪車項目的選手，寫下歷史。

26歲的彭林煒是來自宜蘭南澳的泰雅族，他透露從小就很喜歡運動，練過柔道、田徑，由於國中的田徑教練陳金山曾是冬奧雪車國手，成為他接觸這項運動的契機，並成為2016年挪威利勒哈默爾冬季青年奧運國手。

彭林煒參加冬青奧後又回去練田徑，直到2022年北京冬奧期間看到轉播大受感動，才重啟雪車訓練，他回憶，重新開始練雪車後在加拿大溫哥華的第一場比賽就遇上撕裂傷，「那時候看轉播覺得很想站在那個舞台上，但要抵達那個殿堂真的很累。」

彭林煒表示，冬季項目在台灣資源不多，都是邊走邊學習，每次比賽只有自己跟一位治療師，一人要身兼教練、管理、技師等多項職務，這次能獲得奧運資格就像夢一樣，「可能有幸運女神在我身邊，真的運氣太好，感覺要去簽個樂透。」

彭林煒平時在隧道自衛消防小組工作，在台灣只能在操場練習，這次能踏上嚮往已久的奧運舞台，彭林煒表示，希望能享受舞台、全力以赴，「成績不要跟德國、英國選手差距太多。」

