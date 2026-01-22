自由電子報
體育 棒球 中職

中職》不想成為盲砲 林子豪老實說

2026/01/22 16:36

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅歡送林安可旅日，新球季留下23轟、73分打點的火力空缺需填補，首席教練郭俊佑直言，希望林子豪今年更穩定，「責任也要多一點。」林子豪也把具備「高打擊率、高長打率」的林安可視為榜樣，不希望自己只是一管盲砲。

林子豪在2024年膝蓋、腰部動刀，去年康復首個球季只敢把目標設在出賽70-80場，最終他不僅打了生涯新高的88場，生涯首次貢獻單季10轟，只是打擊率也降至新低的2成42。他自評，回顧自己的出賽數感到滿意，但打擊有點像盲砲，今年希望打擊率跟長打率一起提升，以及改善7至8月打擊失速的狀況。

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

從青棒時期以來，林子豪的評價就是高打擊率但長打較少的選手，去年跟評價相反的走向讓他萌生修正打擊動作的念頭，希望能讓揮棒更乾淨，「今年會希望維持至少10轟的水準，同時打擊率不能這麼低。」

高打擊率、高長打率的最佳代表正是剛旅日的林安可，林子豪直呼他不只能夠穩定量產長打，加上有出色的手眼協調來維持高打擊率，「學長的安打都不是幸運的那種，幾乎都紮實擊球。」

獅隊去年全壘打產量，林子豪以10轟排在林安可之後，當然會希望跟隨學長腳步，但也自知不可能做到一模一樣，「我能問他的都是上打擊區的想法和策略，以及他怎麼樣去發力，然後去揣摩呈現 。」

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

