冬奧》台灣隊10人出征爭取佳績 李洋：享受舞台、平安完賽

第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，運動部部長李洋（圖中）出席，會中與代表團選手成員合影。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2026年第25屆米蘭－科爾蒂納冬季奧運將在2月 6日至22日在義大利米蘭、科爾蒂納等地舉行，運動部今舉行代表團授旗典禮，運動部長李洋期勉代表團全力以赴、爭取佳績。

李洋今在授旗典禮頒授國旗及代表團團旗予代表團團長中華奧林匹克委員會主席蔡家福，並由團長轉授代表團總領隊林廷芳，並頒贈代表團選手及教練加菜金，由阿爾卑斯式滑雪選手李玟儀代表領受。

李洋致詞時表示，在台灣一個位於亞熱帶、幾乎不下雪的國家，選擇了最艱難的路，感謝選手、教練與後勤團隊長期投入訓練與付出，運動部將做為選手的後盾，期許選手們在國際賽場上展現堅強實力與運動家精神，享受舞臺、平安完賽。

本屆冬季奧林匹克運動會我國共取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等 7 種競賽項目、共 9 席參賽資格，突破上屆紀錄。代表團共計10位選手、8 位教練及 19 名團本部人員，合計 37 人。此外，代表團成員自 1 月下旬起陸續自台灣及海外集訓地出發，搭乘直飛或轉機航班前往米蘭或鄰近城市，再依競賽項目分赴各賽區選手村報到，展開最後階段備戰工作。

運動部指出，本屆冬奧賽事分為四個賽區進行，為確保選手在多賽區分散比賽期間獲得完善支援，運動部已周延規劃代表團後勤與醫療支援配置，隨隊安排醫師1人、防護員2人、物理治療師2人及裝備整理師3人，提供即時且專業的運動醫學與後勤協助，讓選手無後顧之憂，專心迎戰。

