冬奧》台灣史上女子雪車參賽第一人 林欣蓉透露參賽目標

2026/01/22 17:24

冬奧女子雪車選手林欣蓉。（記者盧養宣攝）冬奧女子雪車選手林欣蓉。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕米蘭－科爾蒂納冬季奧運將在2月 6日至22日登場，林欣蓉這次為台灣拿下史上首張女子雪車門票，她表示，很開心能為台灣寫下歷史。

林欣蓉從小就夢想站上奧運殿堂，在投入田徑訓練10年後轉而挑戰冷門的雪上運動，上屆在北京冬奧成為台灣24年來首位冬奧雪橇女子選手，2024年3月開始轉練雪車，與兩位推車手共同組成台灣首支女子雪車隊，這次在單人雪車於56名選手中排名世界第16，雙人雪車在46組排在第23位，雙雙取得奧運資格。

上次在北京冬奧參加雪橇項目，她指出，由於與其他選手相比資歷有不少的差距，比較像是體驗奧運，「其他選手應該都練了10、20年，我只練了6年，就是最資淺的，但這次感覺就比較不一樣，這次感覺真的有要比賽，有機會拿到比較好的名次，因此也更興奮。」

林欣蓉認為，轉項後的成績比過往雪橇更出色，對提升信心也有一定幫助，「兩項運動在技術上完全不一樣，但經驗是可以重疊的，在一些國際賽也都可以拿到比較前面的名次，我覺得轉項轉得滿成功的。」

林欣蓉表示，這次的目標是在單人雪車取得前12名、甚至是前8名的成績，對於成為台灣參加女子雪車第一人，她坦言很開心，「我會轉項其中一個原因也是雪車沒有人做到過，人生苦短，想要做一些有意義的事，也想要創造台灣歷史，以後大家想到雪車會想到我。」

