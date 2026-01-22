經典賽》台灣隊教頭好暖！ 招待竹縣少棒隊觀賞《冠軍之路》

曾總招待五所新竹縣少棒隊小球員觀看冠軍之路。（球芽基金提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕帶領台灣隊在世界 12 強棒球賽締造歷史、勇奪世界冠軍的總教練曾豪駒，雖已投入經典賽備戰，目前於國訓中心展開集訓，仍惦記著新竹縣基層少棒孩子們的心願。日前曾總與新竹縣少棒隊小球員進行交流座談時，孩子們許願希望能走進電影院，觀賞最期待的12強棒球奪冠紀錄片《冠軍之路》。

為了完成與孩子們的約定，曾總自掏腰包並委由球芽基金協助，招待新竹縣五峰國小、關西國小、大同國小、中山國小、上舘國小等五所國小的棒球隊，共160位小球員前往竹北的電影院觀賞《冠軍之路》，曾總表示：「希望這部紀錄片不只是帶給大家感動，也能鼓勵孩子們，未來在人生道路上或許都會遇到挫折與失敗，但希望大家都能勇於挑戰，成就更好的自己。」

而這次受邀參與的學校包括位於新竹縣竹東鎮的中山、大同、上舘國小，關西鎮的關西國小，以及五峰鄉的五峰國小，皆位處無電影院的地區，對孩子們而言，此行更顯得珍貴與令人期待。為了讓孩子們能安心又開心地完成這趟觀影行程，曾總特別商請球芽基金協助，為孩子們安排遊覽車接送，並投保旅平險及準備餐盒，同時球芽基金也另外為孩子們準備了爆米花與飲料，並協調電影院包下兩個電影放映時段，讓小球員們在輕鬆愉快的氛圍中，與隊友一同走進電影院，留下難忘回憶。

電影放映結束後，有教練分享道：「當看到國家隊球員願意披上國家隊戰袍為台灣征戰，不論勝負，他們早已是台灣的英雄，每一位球員從興趣出發、走上棒球這條路，都必須在養成過程中承受失敗與挫折，而這些經歷正是成長不可或缺的養分，透過影片，我也看見球員在場上專注堅定的眼神，也體會到曾豪駒總教練傳遞的訊息，放下勝負、相信自己，把能力完全展現在場上，好好享受每一場比賽。」

曾獲得去年由曾總所捐贈的球芽獎學金的小球員也分享：「當看到國家隊最終奪冠的那一刻，真的很感動，因為這條冠軍之路走得非常不容易，也讓我更加相信，只要願意努力、持續堅持，就有機會被世界看見。」也有孩子開心表示，已經很久沒有到電影院看電影，謝謝曾豪駒總教練記得我們，招待我們來看電影，能和隊友們一起觀賞《冠軍之路》，還有爆米花與餐盒，真的是一次非常難忘的體驗。

球芽基金感謝曾總用實際行動回應孩子們的期待，也感謝五所學校校長、師長與教練團的協助與支持，讓孩子們在這一天，不只看見冠軍的榮耀，更感受到來自「龍貓教練」滿滿的溫暖與鼓勵。

