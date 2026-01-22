自由電子報
體育 網球

澳網》 史上最多！生涯49場五盤大戰超越費德爾 瓦林卡本季最後一舞逆轉晉第3輪

2026/01/22 18:35

瑞士40歲老將瓦林卡。（路透）瑞士40歲老將瓦林卡。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年迎來最後一舞的瑞士40歲老將瓦林卡（Stan Wawrinka），今在2026年澳洲網球公開賽男單次輪與21歲法國好手吉亞（Arthur Gea）大戰5盤，纏鬥了4小時又33分鐘，最終以4：6、6：3、3：6、7：5、7：6（10：3）逆轉贏球，驚險挺進第3輪。

瓦林卡生涯全盛時期正逢「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）「三巨頭」鼎立的時代，他仍拿下3座大滿貫冠軍，曾在ATP男單世界排名高居第3，目前世界排名139。

瓦林卡曾在2014年於墨爾本公園奪下生涯首座大滿貫冠軍，去年底宣布今年球季結束後就將高掛球拍，本次澳網獲頒外卡出賽，首輪先是擊敗塞爾維亞好手傑雷（Laslo Djere），暌違5年在澳網贏球。

瓦林卡與吉亞的5盤大戰是目前本屆比賽時間最長的一場，這也是瓦林卡生涯第49場5盤大戰，超越瑞士傳奇名將費德爾（Roger Federer）費德爾的48場，高居公開年代以來所有男子選手之最。

「我真的累壞了，」瓦林卡賽後受訪表示，這是他最後一次參加澳網，所以只想盡可能撐得久一點，自己永遠都會奮戰到底，把所有的一切都留在球場上。

瓦林卡也非常感謝現場觀眾的支持，他坦言，自己已經不年輕了，所以很需要球迷的力量，能站在這座球場上，感受到這麼大的聲浪與支持，真的太美妙了。他也笑說：「我不知道自己要怎麼恢復體力，但我真的非常開心，也許我會去喝一杯啤酒，我值得來一杯！」

