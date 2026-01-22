自由電子報
UBL》去年冠軍戰慘遭輔大完封 國體大教頭面壁思過一個禮拜

2026/01/22 18:26

國體大晉級冠軍戰。（大專體總提供）國體大晉級冠軍戰。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕114學年度大專棒球聯賽公開一級今天進行4強賽，國體大以3：1扳倒台體大晉級明天的冠軍戰，對手為稍晚另一場4強賽北市大對台東大學的勝隊。

此役國體大推出兩大王牌先後登板，台美混血強投雷皓博先發6局失1分拿下勝投，194公分高的巨投黃玠瀚後援2局無失分拿下救援成功。這場似乎把四強賽當冠軍戰在打，國體大總教練陳炫琦說，「當然啦！先All in了，明天再說嘛，沒有投手還有我啊。」陳炫琦職棒元年效力統一獅出賽13場其中7場先發共投44.1局，戰績2勝1敗、防禦率6.09。

對於明天冠軍戰投手戰力的調度安排，陳炫琦強調，「明天要到球場看投手狀況才知道，先保密，黃玠瀚有可能再上，雷雷（雷皓博）是不可能的啦！」

去年大專棒球聯賽公開一級國體大同樣闖進冠軍戰，最終以0：4慘遭輔仁大學完封無緣奪冠，當時黃玠瀚先發2.1局失2分承擔敗投，輔大靠林嘉文先發4局，張育誠投0.2局、林俊諺投2.1局、石梓霖投2局，4人依序登板投球皆無失分，聯手完封國體拿下隊史第2冠。

「去年反省很多。」陳炫琦說，去年奪冠的信心是百分之百，因為預賽、複賽打爆輔大，還提前結束比賽，結果冠軍戰竟然被完封，回去面壁思過一個禮拜，想說到底哪裡做錯了。

陳炫琦喊話，連續兩年打進冠軍戰，去年失去的，今年一定要拿到冠軍，「現在不能講太多，拿冠軍就很多話，沒拿冠軍就沒有話，行李拿了就走。」

