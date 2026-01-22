UBL》「150投到天涯海角也沒用啊！」 國體大教頭金句連發

黃玠瀚。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕國體大今天靠台美混血強投雷皓博先發6局失1分，加上黃玠瀚後援2局無失分，聯手壓制台體大打線，拿下114學年度大專棒球聯賽公開一級冠軍戰門票。

雷皓博的父親是美職皇家隊亞洲區球探，去年他從北科附工畢業選擇就讀國體大等待旅美發展機會，今天他在球探面前大展身手，先發6局只被敲出4支零星安打失1分，另有6K和4次四死球，最快球速150公里，繳優質先發拿下勝投。

事實上，雷皓博開局投出兩次四死球，隨即穩住陣腳，只在6局下被敲3安和高飛犧牲打掉分，國體大總教練陳炫琦表示，雷皓博只要穩定下來，表現就不會差很多，讀大一的他有時情緒失控，控球就會亂掉，這場每一局換場都會壓他的情緒，「我說你情緒不穩一定投不進去，站在投手丘要用腦袋，不能一直很亢奮，只有啟動、出手一剎那才會亢奮，要保持情緒穩定，投出你想要投的球，看暗號就急著要投球，結果都不會太好。」

黃玠瀚在8局下無人出局一、二壘有人危機登板救火，連續解決3名打者力保不失，9局下續投順利關門，後援2局無失分拿下救援成功，最快球速同樣150公里。

「8局下是這場比賽關鍵中的關鍵。」陳炫琦指出，只有黃玠瀚的球速能壓制這種局面，如果球速能出來，球隊贏面就大，教練團一直叮嚀他把球壓低、控進好球帶，在大學這個層級沒有多少打者可以打得好，「有時候催到150公里，但投到天涯去也沒有用啊，他還要一直很穩定地投球，才能展現價值。」

