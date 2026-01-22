自由電子報
UBL》熱投98球奪勝後... 雷皓博喊話「明天冠軍戰我還想投！」

2026/01/22 19:09

雷皓博。（大專體總提供）雷皓博。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕台美混血強投雷皓博今天用98球先發6局，被敲出4支安打另有6K和4次四死球，失1分拿下勝投，最快球速150公里，帶領國體大以3：1扳倒台體大，晉級明天大專棒球聯賽公開一級冠軍戰，儘管賽後國體大總教練陳炫琦表明不會再讓他登板，不過雷皓博熱血喊話，「我還想投！」盼複製道奇山本由伸在去年世界大賽完全燃燒，領軍奪冠的完美劇本。

雷皓博預賽對台體大用100球先發7局被敲3安失1分拿下勝投，複賽對台體大先發5.1局用了98球被敲出11支安打，失5分都是責失苦吞敗投，今天第3度對壘繳6局失1分優質先發拿下關鍵戰役的勝投。

「前天收到通知，想說，靠，怎麼又是對台體大啊！」雷皓博說，已經對台體大先發兩場了，想說第3場一定要拿下，難度應該是最高的，能做到還滿開心的。

雷皓博坦言，上一場對台體大先發的狀況比較好，可能功課沒做好，丟到他們喜歡打的地方，今天狀況比較不好，就想辦法抓出局數，「這場我有做小抄，把上一場的狀況都寫下來，如果再出現這些狀況要如何克服，既然狀況沒有到最好，只好找其他方法。」

雷皓博透露，上次所屬球隊打進冠軍戰是國小硬式棒球聯賽，結果被卑南國小「扣倒」提前結束比賽，明天久違打進冠軍戰，「我跟教練說我想投，不知道會不會讓我丟就是了。」

雷皓博。（大專體總提供）雷皓博。（大專體總提供）

